На территории Якутии функционируют 43 ледовые переправы

В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 21 января на территории республики допущены к эксплуатации 2 ледовые переправы муниципального значения:

ледовая переправа в Ленском районе «Южная-Нюя — Натора», р. Лена до 20 тонн;

ледовая переправа в Томпонском районе «Хандыга — Новый», р. Лена до 10 тонн.

Также допущено повышение грузоподъемности на ледовой переправе федерального значения в ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласском районе «Якутск – Нижний-Бестях», р. Лена до 30 тонн.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируются 43 ледовые переправы:

1. Верхнеколымский район «Зырянка — Затон», р. Ясачная до 35 тонн;

2. Жиганский район «п. Жиганск — Аэропорт», р. Стрекаловка до 20 тонн;

3. Момский район «Хонуу – Буор-Сысы», р. Индигирка до 20 тонн;

4. Вилюйский район «Вилюйск — Жиганск», р. Вилюй до 30 тонн;

5. Оленекский район «Оленек — Харыялах», р. Оленек до 30 тонн;

6. Момский район «Хонуу – Соболох», р. Мома до 20 тонн;

7. Верхневилюйский район «Верхневилюйск – Хоро», р. Вилюй до 40 тонн;

8. Нюрбинский район «Нюрба — Кюндядя», р. Вилюй до 40 тонн;

9. Нюрбинский район «Мирный — Накын», р. Марха до 90 тонн;

10. Амгинский район «Амга – Усть-Мая», р. Амга до 30 тонн;

11. Томпонский район «Хандыга – Мегино-Алдан», р. Алдан до 40 тонн;

12. Сунтарский район «Крестях — Мирный», р. Вилюй до 30 тонн;

13. Сунтарский район «Устье — Сунтар», р. Вилюй до 40 тонн;

14. Амгинский район «Амга — Чакыр», р. Амга до 25 тонн;

15. Сунтарский район «Сунтар — Туойдах», р. Вилюй до 30 тонн;

16. ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласский район «Хатассы-Павловск», р. Лена до 40 тонн;

17. Хангаласский район «Покровск — Кердем», р. Лена до 3 тонн;

18. Нюрбинский район в местности Кулусуннах 174 км р. Марха до 20 тонн;

19. Усть-Майский район «Петропавловск — Троицк», р. Алдан до 20 тонн;

20. Вилюйский район «Кысыл-Сыр – СП левый берег», р. Вилюй до 20 тонн;

21. Усть-Майский район «Усть-Мая — Эльдикан», р. Алдан до 30 тонн;

22. Нюрбинский район «Энгольжа — Киров», р. Марха до 10 тонн;

23. Намскоий район «Намцы — Хатас» р. Лена до 10 тонн;

24. Сунтарский район «Тюбяй — Шея» р. Вилюй до 30 тонн;

25. Сунтарский район «Илимнир — Хадан», р. Вилюй до 30 тонн;

26. Ленский район «Ленск – Северная Нюя», р. Нюя до 60 тонн;

27. Намский район «Хатырык — Фрунзе» р. Лена до 10 тонн;

28. Нюрбинский район «Антоновка — Угодья» р. Вилюй до 4 тонн;

29. Хангаласском районе «Покровск – Тит-Эбэ (1 Жемкон)» р. Лена до 30 тонн;

30. Усть-Алданский район «Кангалассы – Соттинцы» р. Лена до 30 тонн;

31. Олекминский район «ЦРЛС «Олекминск» — НПС – 14» р. Лена до 60 тонн;

32. ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласский район «Якутск – Нижний-Бестях», р. Лена до 30 тонн;

33. Олекминский район «Олекминск — Заречный» р. Лена до 20 тонн;

34. Олекминский район «Кыллах — Даппарай» р. Лена до 20 тонн;

35. Олекминский район «ООО «СГК-1» — Солянка» р. Лена до 60 тонн;

36. Олекминский район «Даппарай — Токко» р. Чара до 20 тонн;

37. Нюрбинский район «Нюрба — Мальжегар» р. Марха до 10 тонн;

38. Хангаласский район «Мохсоголлох — Качикатцы», р. Лена до 30 тонн;

39. Хангаласский район «Булгунняхтах – Тойон-Ары», р. Лена до 20 тонн;

40. Алданский район «Чагда — Томмот», р. Алдан до 15 тонн;

41. Томпонский район «Мегино-Алдан – Крест-Хальджай», р. Алдан до 10 тонн;

42. Ленский район «Южная-Нюя — Натора», р. Лена до 20 тонн;

43. Томпонский район «Хандыга — Новый», р. Лена до 10 тонн.

Напомним, что открытие ледовых переправ республики осуществляется согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает! Уважаемые граждане, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров!

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!