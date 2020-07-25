На территории Якутии действуют 80 природных пожаров



По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 80 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 261 885,4 гектар, при этом площадь активного горения составляет 392,83 гектар. За сутки возникло 20 пожаров и 21 ликвидирован.

В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров сегодня из г. Якутск вылетела аэромобильная группировка регионального управления МЧС России, в составе двадцати человек.

Пожарные-спасатели следуют в Среднеколымский район, также спланирована работа авиации МЧС России на территории Момского района. Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 949 человек и 102 единицы техники.



«За сутки площадь пожаров уменьшилась на 80 528,6 гектар за счет ликвидации очагов в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхоянского, Кобяйского, Момского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрирован 61 очаг природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены»,- прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).



Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В связи с отсутствием осадков и учитывая южный, юго-восточный ветер с усилением 5-10 м/с, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории Верхоянского, Томпонского, Среднеколымского, Абыйского, Таттинского и Момского районов.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Республики, продолжает работу телефон «Доверия»: 8 (4112)-39-99-99.