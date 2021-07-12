На территории Якутии действует 308 природных пожара

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 308 природных пожара, за сутки ликвидировано 18, на тушение привлекалось 2 738 человек и 333 единицы техники. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров, на территории Горного, Оймяконского, Мирнинского и Хангаласского районов задействованы специалисты регионально управления МЧС России.

За сутки проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Дикимдя и Кюерелях, тушение отдельных очагов по периметру пожаров. Авиацией МЧС России произведено 85 сбросов и слито 205 тонн воды в Мирнинском районе и переброска личного состава подразделений лесоохраны в Хангаласский район. В Нюрбинском районе отработала авиация вооруженных сил РФ.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Таттинского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 275 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 1 млн. гектар. На особом контроле Главного управления находятся приближенные природные пожары у н.п. Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на 3 очага, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 40 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 12 районов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Оймяконского районов, авиация ведомства работает на территории Хангаласского и Мирнинского районов. В готовности к применению находятся ещё два воздушных судна МЧС России», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. За сутки исследовано 25 проб атмосферного воздуха на территории 2-х районов и в г. Якутск. По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 16 населенных пунктов на территории Мегино-Кангаласского, Намского, Оймяконского, Томпонского, Таттинского, Усть-Майского и Сунтарского районов.

Уважаемые граждане! В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении рекомендуется свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Увлажняйте воздух в помещении. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу.