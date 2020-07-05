По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 183 природных пожара на общей площади пройденной огнем 1 215 617 гектар, при этом площадь активного горения составляет 1 824 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 622 природных пожара, за аналогичный период 2019 года, зарегистрировано 1 110 природных пожаров. За сутки возникло 37 пожаров и 73 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 1032 человека и 124 единицы техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров привлекалась авиация МЧС России. Воздушным судном МИ-8 произведено 30 сбросов и слито 90 тонн воды на территории Эвено — Бытантайского района.

«В связи с выпадением осадков и ликвидацией пожаров количество пожаров уменьшилось на 37 очагов, площадь пожаров уменьшилась более чем на сто тысяч гектар. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Момского, Среднеколымского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 132 природных пожара, на площади более одного миллиона гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).