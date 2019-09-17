На территории санатория «Абырал» посадили деревья

Решение дополнительно озеленить территорию санатория было принято, благодаря поддержке Галины Данчиковой депутата Государственной Думы РФ и Николая Дегтярева председателя Рескома профсоюзов РС(Я), которые 3 сентября посетили с рабочим визитом санаторий «Абырал».

На территории санатория «Абырал» было посажено 130 саженцев берез, которое предоставило Республиканское ипотечное агентство. В посадке деревьев приняли участие Петр Гаврильев советник генерального директора РИА Павла Кылатчанова и другие специалисты Агентства. Большую помощь оказали студенты физкультурного отделения, Якутского педагогического колледжа им С.Ф Гоголева под руководством преподавателей Ларисы Сокольниковой и Аяла Иванова.

Перед тем, как произвести посадку деревьев, работники санатория провели субботник по подготовке территории к посадке.

Отметим, санаторий «Абырал» имеет особое значение для Федерации профсоюзов республики, так как Учредителем санатория является Федерация. Теперь на территории санатория будут расти и радовать гостей и отдыхающих березки, заботливо посаженные и ухаживаемые работниками и партнерами санатория.

В рамках акции к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия» на территории санатория посажено 130 саженцев. В знак благодарности за безвозмездное предоставление и посадку саженцев, руководство санатория «Абырал» поблагодарило всех, кто принял участие в посадке деревьев.