На территории республики открыты 5 ледовых переправ: инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу

С 21 ноября на территории Республики Саха (Якутия) допущены к эксплуатации 2 ледовые переправы муниципального значения:

Момский район «п. Хонуу – с. Буор-Сысы», р. Индигирка до 3 тонн;

Момский район «п. Хонуу – с. Соболох», р. Мома до 3 тонн.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируются 5 ледовых переправ:

1. Оленекский район «Оленек — Харыялах», р. Оленек до 30 тонн;

2. Верхнеколымский район «п. Зырянка – Затон», р. Ясачная до 3 тонн;

3. Жиганский район «п. Жиганск – Аэропорт», р. Стрекаловская до 3 тонн;

4. Момский район «п. Хонуу – с. Буор-Сысы», р. Индигирка до 3 тонн;

5. Момский район «п. Хонуу – с. Соболох», р. Мома до 3 тонн.

Открытие ледовых переправ в республике осуществляется согласно приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении примерного графика открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог». Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Всего планируется к обустройству и эксплуатации 51 ледовая переправа, а также 26 автозимников.

Также, с 21 по 27 ноября на территории республики проходит первый этап акции «Безопасный лед». Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах и пропаганда безопасного поведения населения.

Акция будет проходить в шесть этапов с ноября по апрель. Профилактический эффект мероприятия строится на привлечении к разъяснительной и надзорной работе не только специалистов МЧС России, но и сотрудников правоохранительных органов, представителей местной власти, организаций, ведомств, а также широкой общественности.

Патрульно-профилактическими группами проводятся разъяснительно-профилактические беседы с населением с вручением листовок, инструктажи по мерам безопасности на льду, а также мониторинг водных объектов, замеры толщины льда, выявление несанкционированных выездов на лед автотранспортных средств, привлечение нарушителей к административной ответственности.

Большое внимание инспекторы уделяют профилактике безопасности детей. Целью занятий является формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения на льду, причинах несчастных случаев на водных объектах, правилах поведения в случае опасности, воспитание осторожности. В учебных заведениях инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные объясняют ребятам, как выглядит прочный лед, как правильно передвигаться по нему, показывают, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в воду.

«Главная задача каждого взрослого: объяснить детям, что водный объект – это всегда зона риска. Даже на прочном льду попадаются очень опасные места, такие как полыньи, проруби, трещины, лунки и места заготовки льда. Каждый ребенок должен знать правила безопасного поведения на льду и помнить, что шалость может быть смертельно опасна. А родители обязаны предотвратить пребывание детей у водоемов без присмотра», — отметила Майя Жиркова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного Управления МЧС России по РС (Я).

В настоящее время на водных объектах республики происходит устойчивое ледообразование. Но некоторые граждане, игнорируя предупреждения, рискуя своей жизнью, и жизнью других людей выезжают и выходят на лед, чтобы сократить путь, безрассудно пересекают водоем напрямик, не задумываясь о том, что это может привести к трагическим последствиям.

Процессы ледообразования происходят неравномерно. Лед небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает! Уважаемые граждане, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров!

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!