На территории республики функционирует 13 ледовых переправ

В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с 20 апреля на территории Якутии запрещена эксплуатация 7 ледовых переправ муниципального значения:

— в Олекминском районе «Даппарай — Токко» р. Чара;

— в Олекминском районе «ЦРЛС «Олекминск» — НПС – 14» р. Лена;

— в Олекминском районе «Олекминск — Заречный» р. Лена;

— в Хангаласском районе «Мохсоголлох — Качикатцы», р. Лена;

— в Хангаласском районе «Покровск – Тит-Эбэ (1 Жемкон)» р. Лена;

— в Оймяконском районе «Усть-Нера – участок «Дражный»», р. Индигирка;

— в Оймяконском районе «Усть-Нера – рудник «Сентачан», р. Эльги.

Также допущено снижение грузоподъёмности на ледовой переправе муниципального значения «Зырянка — Затон», р. Ясачная до 5 тонн.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируется 13 ледовых переправ:

Верхнеколымский район «Зырянка – Затон», р. Ясачная до 5 тонн; Жиганский район «п. Жиганск – Аэропорт», р. Стрекаловка до 20 тонн; Момский район «Хонуу – Буор-Сысы», р. Индигирка до 20 тонн; Оленекский район «Оленек – Харыялах», р. Оленек до 30 тонн; Момский район «Хонуу – Соболох», р. Мома до 20 тонн; Нюрбинский район «Мирный – Накын», р. Марха до 60 тонн; Сунтарский район «Сунтар – Туойдах», р. Вилюй до 10 тонн; Хангаласский район «Покровск – Кердем», р. Лена до 3 тонн; Намский район «Намцы – Хатас» р. Лена до 5 тонн; Сунтарский район «Тюбяй – Шея» р. Вилюй до 10 тонн; Сунтарский район «Илимнир – Хадан», р. Вилюй до 10 тонн; Намский район «Хатырык – Фрунзе» р. Лена до 5 тонн; Олекминский район «ООО «СГК-1» – Солянка» р. Лена до 20 тонн;

Отметим, что в связи с закрытием ледовых переправ, с 17 апреля пассажирские перевозки по маршруту «Якутск – Нижний Бестях» начали осуществлять суда на воздушной подушке.

Закрытие ледовых переправ республики осуществляется согласно примерному графику закрытия. Сроки закрытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает: уважаемые граждане, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров!

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!