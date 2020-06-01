На территории республики действует 4 природных пожара

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 4 природных пожара на общей площади пройденной огнем 11363 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 65 природных пожаров. За сутки возник 1 природный пожар и 1 ликвидирован, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет, площадь активного горения составляет 18,2 гектар.

Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. Всего на тушение пожаров за сутки было привлечено 34 человека и 1 единица техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению группировка авиации МЧС России.