01.06.2020
10:01
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Происшествия

На территории республики действует 4 природных пожара

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии  действует 4 природных пожара на общей площади пройденной огнем 11363 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 65 природных пожаров. За сутки возник 1 природный пожар и 1 ликвидирован, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет, площадь активного горения составляет 18,2 гектар.  

Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. Всего на тушение пожаров за сутки было привлечено 34 человека и 1 единица техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению группировка авиации МЧС России.

«За сутки количество пожаров не изменилось, площадь пожаров увеличилась на 207,0 гектар за счет увеличение площади пожаров в зоне контроля. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. Так же, проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах республики»,  — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия)

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я).
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я).
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