На территории республики действует 4 природных пожара
По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 4 природных пожара на общей площади пройденной огнем 11363 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 65 природных пожаров. За сутки возник 1 природный пожар и 1 ликвидирован, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет, площадь активного горения составляет 18,2 гектар.
Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. Всего на тушение пожаров за сутки было привлечено 34 человека и 1 единица техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению группировка авиации МЧС России.
«За сутки количество пожаров не изменилось, площадь пожаров увеличилась на 207,0 гектар за счет увеличение площади пожаров в зоне контроля. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. Так же, проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах республики», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия)
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