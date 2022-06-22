За сутки обнаружено 3 природных пожара.

По состоянию на 08.00 часов 22 июня на территории республики действует 20 лесных пожаров (Ленский-3, Нюрбинский-1, Усть-Майский-1, Таттинский-1, Томпонский-3, Олекминский-2, Мирнинский-6, Верхнеколымский-1, Среднеколымский-1, Нерюнгринский-1) на общей площади 11235 га. Площадь активного горения 16,85 га.

За сутки обнаружено 3 пожара на общей площади 501 га на территориях Усть-Майского и Мирнинского районов. На данный момент обслуживаются 15 пожаров на общей площади 9889 га. В тушении пожаров принимают участие 566 человека, из них 377 сотрудников Авиалесоохраны, 124 работника лесной охраны, 23 сотрудника МЧС, 42 человека из числа местного населения. Задействовано 15 единиц техники.

— «За сутки на землях лесного фонда ликвидировано 7 пожаров на территориях Усть-Майского, Хангаласского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Нижнеколымского, Булунского районов, на общей площади 9610,5 га, локализовано 7 пожаров на территориях Нюрбинского, Таттинского, Томпонского, Ленского, Верхнеколымского, Среднеколымского районов на площади 3904 га» — отметила Марианна Рожина, старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия).

Напоминаем, что на всей территории Якутии установлен особый противопожарный режим. В связи с этим, усилено авиационное и наземное патрулирование лесного фонда.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.