На территории будущего кардиоцентра начался снос старых домов

30 июля на территории строительства будущего Кардио-сосудистого центра на 150 коек начался снос старых домов. Всего под расселение попали 59 семей, 3 жилых дома по адресам Сергеляхское шоссе д. 4/13, 4/14, 4/15.

Как отметил зампред правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ, строительство второй очереди Республиканского кардиологического диспансера — Кардио-сосудистого центра начнется в ближайшее время, первая свая будет забита уже на следующей неделе.

Территория будущего Кардио-сосудистого центра выбрана в соответствии с планом объединения объекта с существующим зданием клинико-диагностического центра. В будущем сюда перенесут кардиологическое отделение Республиканской больницы №2.

«Строительство этого объекта — одно из важных достижений республики. Мы надеемся, что это позволит примерно на четверть снизить смертность от сердечно сосудистых заболеваний. К сожалению, сейчас данный показатель в системе здравоохранения все еще достаточно высок. Удобное расположение объекта позволит создать единый крупный медицинский кластер, который, безусловно, в разы поднимет качество предоставляемых медицинских услуг населению. На реализацию объекта предусмотрено финансирование из федерального центра в размере более 4 миллиардов рублей, в рамках Государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Такое решение было принято в марте месяце этого года на комиссии под председательством полпреда и вице-премьера правительства РФ Юрия ТРУТНЕВА. На протяжении 5 лет республика пыталась добиться положительного решения по изысканию средств на финансирование этого объекта. И только в этом году, в ходе последовательного диалога главы региона Айсена НИКОЛАЕВА с федеральным центром, благодаря аргументированной позиции республики началась реализация значимого для Якутии проекта»,- сказал Кирилл Бычков.

Расселение жилых домов, стоявших на земельном участке, определённом под строительство нового объекта началось согласно распоряжению Правительства РС(Я) «Об изъятии жилых и нежилых помещений для государственных нужд РС(Я)». Собственникам сносимых домов предоставлена компенсация исходя из среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилья по г. Якутску. Гражданам, которые проживали по договорам социального найма, предоставлены другие жилые помещения по соцнайму.

«Я жила с семьей в доме общежитного типа. И вот на днях мы получили ключи и заехали в светлую, просторную благоустроенную квартиру. Эмоции и настроение моей семьи и всех соседей не передать словами. Хочу выразить огромную благодарность руководству республики. Выражаю признательность и за то, что совсем скоро начнется строительство нового центра. Как медицинская сестра я знаю, как это важно пациентам и всем жителям республики», — отметила хозяйка нового дома, медицинская сестра Республиканского кардиологического диспансера Национального центра медицинских услуг г. Якутска Феодосия АЛЕКСЕЕВА.