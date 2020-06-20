На территории больницы состоялась акция благодарности

В преддверии Всероссийского Дня медицинского работника, 19 июня в Якутске состоялась акция «Спасибо, Ангелы жизни!». Инициатором и организатором акции выступило Управление культуры и духовного развития города Якутска.

В праздничном мероприятии на территории Якутской республиканской клинической больницы приняли участие председатель общественной организации «Лига женщин Якутска», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Марина Силкина, член Президиума совета общественной организации «Лига женщин города Якутска», победитель республиканских вокальных конкурсов Ольга Голдобина.

Организаторы и участники акции выразили в этот день слова безмерной благодарности всем медработникам, чей труд — это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинские работники самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, — его жизнь и здоровье. Это стало особенно ясно сейчас, во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнули участники акции «Спасибо, Ангелы жизни!».

«Избрав профессию медицинского работника, человек подчиняет всю свою жизнь клятве Гиппократа, готовности быть преданным своему благородному делу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Самоотверженность, человечность, сопереживание вкладывают медики в свою повседневную рабочую деятельность каждый день, даруя спасение своим многочисленным пациентам, возвращая им здоровье и радость жизни. Совершенно не зря врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров, акушерок называют в народе «ангелами в белых халатах», ведь это не рядовые профессии, это подлинное призвание», — эти и другие слова благодарности, адресованные всем медработникам, прозвучали под окнами республиканской клинической больницы.

С профессиональным праздником коллектив ЯРКБ музыкальными номерами поздравили солист Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко Леонид Анциферов, популярные исполнители Тахмина, Айыына Харабаева, Колымана Ларионова, Анжела Грин и Ирина Холод.

«Лига женщин города Якутска» организовала автомобильный эскорт с наклейками «Спасибо, доктор!» на своих машинах. Как отметила представитель общественной организации Антонина Титова, члены общественной организации женщин заблаговременно подготовились к мероприятию.

«Данной акцией мы хотим поблагодарить наших медиков за их труд. С наклейками о благодарности на своих автомобилях мы будем ездить все лето. Вчера в рамках мероприятии проехали по центральным улицам. Было множество откликов от автомобилистов и пешеходов», — сказала Антонина Титова.

Напомним, каждое третье воскресенье июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник медицинских работников, в этом году это 21 июня.