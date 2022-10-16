На телеканале «Моя Планета» состоится премьера фильма о Якутии

В предстоящий уикенд телеканал «Моя Планета» покажет познавательные фильмы, посвященные городам Сибири, в их числе — премьерный показ фильма о Якутии.

Сегодня, 15 октября в 21:00 телеканал покажет программу «А дома лучше», снятую этим летом в Якутии.

Андрей Понкратов в программе «А дома лучше» совершает «кругосветное путешествие», не покидая пределов России. Это проект телеканала «Моя Планета» о том, как можно увидеть мировые достопримечательности и побывать в необыкновенных местах, не покидая пределов России.

На этот раз ведущий отправляется в самый большой субъект нашей страны – Республику Саха (Якутия). Ведущий пройдет по величественной реке Лене, которую часто называют Сибирской Амазонкой. Заберётся на Ленские Столбы, удивительным образом напоминающие город дьявола Джаволя-Варош в Сербии. Закружится в традиционном якутском танце осуохай, круговой рисунок которого схож с каталонским танцем сардана. И доберётся до ледника Булуус, где даже летом можно ощутить, что находишься в краю, таящем в себе самую холодную точку Северного полушария.

Смотрите «А дома лучше. Якутия» на телеканале «Моя Планета» в субботу 15 октября в 21:00 и в воскресенье 16 октября в 9:10.

Источник: сетевое издание Yakutia24/Якутия24