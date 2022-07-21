На Талом озере в Якутске появится плавучий фонтан



В Якутске на Талом озере появится плавучий фонтан, сообщает ЦУР Якутии со ссылкой на окружную администрацию. Житель Якутска пожаловался в соцсетях, что каналы у Талого озера замусорены и из-за этого вода в нем начинает гнить. ЦУР зафиксировал сообщение и передал в окружную администрацию. «В этом году предусмотрены работы АО «Якутдорстрой» по уборке мусора и скосу камыша в городском канале, проходящий через озеро Талое. Дополнительно сообщаем, в 2023 году на Талом озере планируется запустить плавучий фонтан», — сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что сейчас начаты работы по формированию бюджета проекта.