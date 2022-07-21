21.07.2022
11:55
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Якутск

На Талом озере в Якутске появится плавучий фонтан


В Якутске на Талом озере появится плавучий фонтан, сообщает ЦУР Якутии со ссылкой на окружную администрацию.  Житель Якутска пожаловался в соцсетях, что каналы у Талого озера замусорены и из-за этого вода в нем начинает гнить. ЦУР зафиксировал сообщение и передал в окружную администрацию.  «В этом году предусмотрены работы АО «Якутдорстрой» по уборке мусора и скосу камыша в городском канале, проходящий через озеро Талое. Дополнительно сообщаем, в 2023 году на Талом озере планируется запустить плавучий фонтан», — сообщили в мэрии. 
В администрации добавили, что сейчас начаты работы по формированию бюджета проекта.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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