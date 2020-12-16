На Талаканском месторождении нашли нарушения

Суд удовлетворил исковые требования Якутского природоохранного прокурора, который нашел нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Выяснилось, что в собственности одного из юридических лиц находятся 34 нефтяные скважины, расположенные на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе, которые не эксплуатируются свыше 15 лет.

В нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности» указанные скважины не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

Кроме того, во время проверки выявлены нарушения государственных стандартов в области промышленной безопасности нефтегазовых промыслов, выразившиеся в отсутствии обваловки по периметру скважин, наличии поврежденных трубопроводов, и ряд других нарушений.

В целях устранения допущенных нарушений природоохранный прокурор внес в адрес генерального директора общества представление, во исполнение которого меры, направленные на консервацию или ликвидацию нефтяных скважин, не приняты.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в Якутский городской суд с исковым заявлением о возложении обязанности принять меры по устранению нарушений законодательства о промышленной безопасности путем консервации или ликвидации 34 нефтяных скважин.

Решением суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано ответчиком.