На Таймыре начала свою работу Большая Норильская экспедиция

На Таймыре стартовала Большая норильская экспедиция 🏁 29 июля ученые Российской академии наук (РАН) взяли первые образцы почвы, воды и донных осадков в районе ТЭЦ-3. Дальше экспедиция обследует окрестности Норильска, бассейны местных озер и рек (вплоть до Карского моря). Полевой этап экспедиции продлится до конца августа. В результате РАН представит промышленным компаниям свои рекомендации для деятельности в Арктическом регионе. #норникель #таймыр #ран #бнэ #большая #норильская #экспедиция #экология #научнаясреда