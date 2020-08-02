На Таймыре начала свою работу Большая Норильская экспедиция

На фото: Юлия Глязнецова и Семен Сивцев

В составе участников Большой Норильской экспедиции, стартовавшей в конце июля на Таймыре — представители 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук, сообщается на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель». За Полярным кругом такого рода комплексных глубинных исследований не проводилось уже несколько десятков лет. Из Якутска в этой уникальной экспедиции работают ученые Института проблем нефти и газа СО РАН — обособленного подразделения ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» и Института мерзлотоведения СО РАН.

Большая Норильская экспедиция организована Сибирским отделением РАН по приглашению «Норникеля» для всестороннего изучения экологической среды полуострова Таймыр. Научным руководителем экспедиции является Председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН Валентин Пармон.

На основе проведенных исследований ученым из Норильска, Новосибирска, Красноярска, Томска, Якутска и Барнаула предстоит разработать предложения и рекомендации, направленные на реализацию наилучших природосберегающих решений для промышленных компаний, работающих в Арктическом регионе. Кроме того, предполагается, что результаты экспедиции лягут в основу новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне Российской Федерации.

До конца августа специалисты соберут образцы почв, растений и донных осадков в окрестностях Норильска, а также возьмут пробы воды из бассейнов рек полуострова Таймыр и озера Пясино. Первые итоги комплексного анализа ожидаются в ноябре-декабре 2020 года, сообщает официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель».

Из Института проблем нефти и газа СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» в работе экспедиции принимают участие заведующая лабораторией геохимии каустобиолитов, кандидат химических наук Юлия Глязнецова, младший научный сотрудник Ринат Атласов и аспирант Семен Сивцев.

«Приглашение принять участие в таком большом научном проекте наши ученые получили благодаря серьезному научному заделу в области биологической рекультивации нефтезагрязненных земель с помощью биопрепаратов на основе аборигенных микроорганизмов-нефтедеструкторов, выделенных из мерзлотных почв. В Институте имеется своя коллекция микроорганизмов-деструкторов нефти и нефтепродуктов, разработана научно-обоснованная методология мониторинга объектов нефтегазового комплекса, накоплен большой опыт работы по выявлению нефтезагрязнений и проведению восстановительных мероприятий с использованием биопрепаратов собственного производства, которые были апробированы на различных объектах нефтегазовых комплексов Якутии: АО «Саханефтегазсбыт» ООО «Транснефть-Восток», ФКП «Аэропорты Севера», ГУП ЖКХ РС (Я), ГУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)». Разработки нашего Института в области защиты окружающей среды запатентованы и отмечены высокими наградами на российских и международных тематических выставках», — сообщила директор ИПНГ СО РАН, доктор технических наук Марина Соколова.