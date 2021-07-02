На связи — главный онколог Якутии

С 1 июля онлайн-консультации главного онколога минздрава Республики Саха (Якутия), заведующего отделением химиотерапии Онкодиспансера Ивановой Ф.Г. для центров амбулаторной онкопомощи республики проходят еженедельно. Для этого Якутский республиканский онкодиспансер запустил специальный проект.

Он так и называется — «Онлайн-консультации главного онколога МЗ РС(Я)», и нацелен на то, чтобы повысить качество и доступность онкологической помощи населению республики. Таким образом, кураторство над этими центрами, которое ведет ЯРОД, постоянно взаимодействуя с их специалистами, выходит на новый уровень.

Проект организован в формате «врач-врач» и «врач-пациент». В ходе таких встреч в онлайн-режиме еженедельно будут не только решаться текущие вопросы оказания онкологической помощи на местах, но и проводиться консультации пациентов: уже состоящих на онкологическом учете и с подозрением на рак.

Первые онлайн-консультации прошли для врачей-онкологов и пациентов Вилюйской и Мирнинской больниц.

Главный специалист-онколог минздрава Феодосия Гаврильевна Иванова проконсультировала 8 пациентов. В итоге двое были записаны на дальнейшее углубленное обследование в условиях Онкодиспансера. Проект получил положительные отзывы как врачей, так и пациентов.

Кроме того, данный формат позволяет вести мониторинг целевых индикаторов национального проекта «Здравоохранение», внедрения новых клинических рекомендаций диагностики и лечения злокачественных новообразований в ЦАОП, соблюдения сроков диагностики и начала специализированного лечения и пр.

При этом особое внимание уделяется открывающимся ЦАОП. Их в этом году будет создано два: на базе Амгинской и Верхневилюйской районных больниц.

Предполагается, что в ближайшее время проект заметно улучшит взаимодействие с районными больницами по диагностике и лечению онкобольных.