На Сунтарском ысыахе запретят продавать кока-колу и фаст-фуд

Об этом сообщила сегодня, 25 января начальник управления культуры администрации Сунтарского улуса Мария КОБЕЛЬЯНОВА – ТУСКУЛЛААНА во время встречи главы улуса с журналистами.

Ысыах Олонхо в Сунтаре был достаточно давно – в 2006 году. Поэтому объекты на месте ысыаха нуждаются в реконструкции и обновлении, которые будут проведены в наступившем году. Совместная работа ведется с дизайн-студией «Уран».

Несколько лет назад в Сунтарском улусе был объявлен год местного товаропроизводителя. Издавна на Сунтарском ысыахе, который непрерывно идет двое суток, и днем, и ночью запевают осуохай. В любое время суток работают «хорчуоппы», в которых всегда можно отведать суп из потрохов, саламат, оладьи, кымыс, бырпах, чай с молоком и другие блюда якутской кухни.

Между тем, не везде, не на всех ысыахах можно отведать качественную якутскую кухню, рассказала Марта ТИМОФЕЕВА, известный радиожурналист и заместитель председателя общества «Осуохай». Бывают такие ысыахи, где предлагают только морс, чистую воду, перекус фаст-фудом и холодными блюдами. Между тем, душевная еда – существенная часть народного праздника, считают в Сунтаре.

Поэтому на Сунтарском ысыахе решили отказаться от продажи кока-колы и фаст-фуда. Как это будет оформлено документально – посоветуются с юристами. Возможно, это будут рекомендации предпринимателям и предприятиям общественного питания.

Упор планируется сделать на блюдах якутской кухни, которые готовятся на месте праздника в специально отведенном секторе. Это одновременно и поддержка местных товаропроизводителей, и отказ от вредных привозных продуктов, на которые «подсаживается» молодежь.

В этом году в Сунтаре и на республиканском уровне отметят 120-летие Сергея ЗВЕРЕВА – Кыыл Уола. В том числе, в Государственном театре оперы и балета будет поставлен балет «Благословенные узоры» на музыку нашего земляка Кирилла ГЕРАСИМОВА, сообщила Мария Васильевна. В постановке задействована популярная Сунтарская поэтесса и журналистка Наталья МИХАЛЕВА – САЙА, сообщила Тускуллаана.