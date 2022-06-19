На Сунтарском ысыахе искупали в овациях своего Героя

18 июня 2022 года в Сунтарском улусе прошел национальный праздник Ысыах. Главный летний праздник в этом году прошел под эгидой 100-летия со дня образования Якутской АССР, Года семьи в Сунтарском улусе и чествования знаменитого земляка Героя Труда РФ Владимира Михайлова.

Земляки с громкими аплодисментами приветствовали дояра СХПК «Крестях», полного кавалера Ордена Трудовой Славы, Ордена Почета, Ордена РС(Я) «Полярная звезда», заслуженного работника сельского хозяйства РС(Я), Героя Труда РФ. В торжественной обстановке Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев за трудовой подвиг вручил Владимиру Михайлову сертификат.

Центральное место на ысыахе занимают обряды и национальные традиции народа саха. Во время торжественного открытия на главном тюсюлгэ провели ритуальных обряда благословения. Почетными гостями ысыаха на своей родной родине стали заместитель председателя правительства РС(Я) Михаил Никифоров, генеральный директор холдинга «Арктик Капитал», народный депутат РС(Я) Матвей Евсеев, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Андрей Николаев, народный поэт Якутии Наталья Михалева – Сайа, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов, председатель Счетной палаты РС(Я) Алена Федорова, руководитель департамента по охране труда и социальному партнерству МТиСР РС(Я) Мария Николаева, делегация из Мирнинского района, они совместно с главами всех наслегов пройдя торжественным парадом стали украшением праздника.

Ежегодно празднование главного летнего праздника отмечается увеличение потока гостей. В этом году Ысыах посетило более 2 тысяч человек. Участников и гостей традиционно угостили кумысом, мясными блюдами и якутскими оладьями. В течение двух дней будут проводится спортивные игры, выставочно-экспозиционные мероприятия народных художественных промыслов, конные скачки, обряд встречи солнца и концертные программы.