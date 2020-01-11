На строительство онкодиспансера в Якутске из федерального бюджета предусмотрено более 4,2 млрд рублей

На строительство Якутского республиканского онкологического диспансера в Якутске (2-я очередь первого пускового комплекса — онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком) в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено более 4,2 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение правительства РФ глава федерального кабмина Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 31 декабря 2019 года. Документом утверждено адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых регионам в 2020 — 2022 годах из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В бюджет Якутии в 2020 году поступит более 1 млрд 811 млн рублей, в 2021 году – более 970 млн рублей, в 2022 году – более 1 млрд 500 млн рублей.

Всего субъектам Федерации будет направлено более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения. Средства предназначены для строительства 33-х переходящих с 2019 года объектов и 20-и объектов, впервые софинансируемых из федерального бюджета, в число которых входит объект в Якутске.

Онкологический центр с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком возводится на улице Петра Алексеева. Строительство крупного объекта было начато на средства республиканского бюджета. По объекту установлены свайные фундаменты, выполнена бетонная отмостка, забетонированы плиты цокольного перекрытия. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Решающим в принятии решения о включении строительства онкодиспансера в Якутске в федеральный бюджет стало предложение главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, озвученное в октябре прошлого года на парламентских слушаниях в Совете Федераций, на котором обсуждались параметры проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Предложение главы Якутии поддержала спикер верхней палаты российского парламента Валентина МАТВИЕНКО.

Принятое решение позволит повысить доступность и качество специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в онкологии, усилит работу по подготовке медицинских кадров, улучшит условия пребывания пациентов.

Подробно с текстом распоряжения Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3265-р можно ознакомиться здесь.