На строительство газопровода «Кысыл-Сыр 84 км» направят из федерального бюджета 2,8 млрд

Определились все источники финансирования на строительство третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр 84 км».

Для АО «Сахатранснефтегаз» одно из основных достижений этого года – определение источников финансирования важнейшего для республики строительства третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр 84 км».

Команда специалистов АО «Сахатранснефтегаз» долго и упорно вела работу по включению строительства МГ «Кысыл-Сыр 84 км» в федеральный проект «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата» с софинансированием строительства 1 и 2 этапов из средств федерального бюджета.

6 декабря Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Закон был официально опубликован и вступил в силу. В документе отдельной строкой значится сумма 2,8 млрд рублей, которая в следующем году будет направлена на строительство МГ «Кысыл-Сыр 84 км».

Это результат, который достигнут благодаря настойчивости Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в работе с федеральными органами исполнительной власти и деятельной поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Галины Данчиковой.

Напомним, общая стоимость строительства МГ составляет 5 млрд 449 млн рублей. В инвестиционной программе АО «СТНГ» на реализацию проекта предусмотрены средства в размере 1,296 млрд рублей. Из бюджета республики будет выделен 1, 352 млрд рублей. Размер софинансирования из федерального бюджета определен в сумме 2,8 млрд рублей.

Третью нитку магистрального газопровода необходимо достроить, чтобы повысить надежность газоснабжения республики. Работы по строительству запланированы на 2022-2024 годы.