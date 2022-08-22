На строительство дорог в Якутии выделены дополнительные средства федерального бюджета

По итогам двусторонней встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым премьер-министром Михаилом Мишустиным даны поручения Минтрансу России направить дополнительное финансирование на развитие транспортной инфраструктуры региона.

На строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства региона из резервного фонда Правительства РФ выделено свыше 2,7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписано 19 августа. Средства предусмотрены в связи с ростом цен на строительные материалы.

«В этом году мы построим 254 км региональных дорог и еще 35 км дорог в городе Якутске. Для реализации текущих задач потребуется уже почти 6,5 млрд руб. Благодаря своевременной поддержке федерального центра работы будут исполнены в полном объеме и в срок», — отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

Кроме того, выделено финансирование на строительство и реконструкцию двух участков автомобильной дороги «Колыма», строящейся дороги от Якутска до Магадана, — участок в районе границы Томпонского и Оймяконского района и участок на границе РС(Я) и Магаданской области – 1,4 млрд рублей, а также на реконструкцию автомобильной дороги «Лена» Невер-Якутск на участке в Амурской области — 1,3 млрд руб. рублей.