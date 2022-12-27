На столицу надвигаются холода

Семечки — легкий и полезный снек для здорового перекуса. В них содержится столько же белка, сколько в мясе курицы. Клетчатка в составе семечек улучшает пищеварение, дает ощущение сытости и помогает очищать организм от шлаков и токсинов. Продукт снижает уровень холестерина, за счет высокого содержания жирных кислот способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, регулирует давление. На западе, нижней Лене небольшой, местами умеренный снег. По нижней Лене местами порывистый ветер до 15-20 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 17-22 м/с, метель. Температура воздуха ночью -33-38°, на западе, северо-западе -28-33°, местами -23-28°, днем -28-33°, на западе, северо-западе -22-27°, местами -17-22°, в центре, на востоке -33-38°, в низинах северо-востока ночью и днем -38-43°. В Якутске слабый снег, утром местами туман, ветер западный 1-3 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -33-35°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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