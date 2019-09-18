18.09.2019
20:04
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Якутия

На стене якутского колледжа появился орел

Глава Якутии Айсен Николаев поделился фотографией нового мурала, автором которого является приезжий художник Никита Кузнецов.

Мурал, на котором изображен орел, появился на стене Якутского колледжа технологии и дизайна.

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Несколько недель назад я встречался с молодыми художниками в Якутске. Во время встречи они сказали, что очень бы хотели сотрудничать с профессиональными художниками, участниками мировых фестивалей и выставок. По мнению ребят, это поможет повысить их уровень, обмениваться опытом и вырастить своих собственных профессионалов международного класса. Мы пригласили в город Никиту Кузнецова @nikita_nomerz — известного российского стрит-артиста из Нижнего Новгорода. Работы Никиты регулярно попадают в мировые подборки лучшего стрит-арта и представлены в России, Европе и Азии. И вот сегодня мы можем подвести итог — художник провёл несколько встреч и мастер-классов, а также нарисовал мурал на стене якутского колледжа технологии и дизайна! Спасибо Никите — мурал получился очень интересным и необычным! А наши художники переняли опыт и зарядились творческой энергией. Уверен, впереди ещё множество успешных проектов и идей! Желаю удачи!

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B2jEWNsoWCD/
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