На старт! В Якутии начинается Спартакиада трудовых коллективов

С 6 по 9 июня в столице Республики Саха (Якутия) — городе Якутске стартует финальный этап IV Спартакиады трудовых коллективов республики. Организатором выступает Федерация профсоюзов.

В соревнованиях принимают участие 20 команд, представляющих отраслевые профсоюзные организации, это порядка 2000 человек, которые будут соревноваться по 14 видам спорта, таким как армспорт, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, баскетбол, шахматы, шашки, мини-футбол. В этом году перечень испытаний пополнился двумя новыми видами спорта — киберспортом и фитнес-аэробикой.

Старт Спартакиады будет дан 6 июня в 20 часов на стадионе «Туймаада». На торжественном открытии пройдет парад участников во главе с лидерами отраслевых профсоюзных организаций и руководителями министерств и ведомств республики.

В соревнованиях будет задействовано около 200 судей под руководством судьи республиканской категории, заслуженного работника физической культуры и спорта РС(Я), почетного работника общего образования РФ Юрия ИВАНОВА.

Главное отличие Спартакиады в том, что в ней участвуют не профессиональные спортсмены, а обычные люди, трудящиеся предприятий и организаций, увлеченные физической культурой и спортом. Спартакиада направлена на пропаганду здорового образа жизни и систематические занятия физической культурой.

«Основные цели Спартакиады — приобщение трудящихся к здоровому образу жизни и систематическим занятиям спортом. В том числе и коллективизм, корпоративный дух. Физкультура и спорт должны стать массовыми. В этой части Спартакиада дает очень много положительных моментов», — комментирует Николай ДЕГТЯРЕВ, председатель Федерации профсоюзов РС(Я).

Спартакиада трудящихся Якутии проводится один раз в четыре года. С каждым разом увеличивается количество команд и видов спорта. Так, в программу предыдущей III Спартакиады были включены 13 видов спорта, приняло участие порядка 1200 спортсменов, 18 команд. Во II Спартакиаде участвовало 755 участников по 6 видам спорта.

Отметим, что руководство Якутии уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта среди детей и взрослых. В улусах и городах республики регулярно проводятся турниры и соревнования всероссийского и мирового уровня по различным видам спорта, возводятся спортивные объекты. Спартакиада трудовых коллективов является одной из форм развития физической культуры и спорта среди населения республики.