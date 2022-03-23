На станцию «Нижний Бестях» прибыло 200 тонн муки, сахар еще в пути

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров 23 марта на брифинге по вопросу продовольственной безопасности сообщил, что по данным Якутоптторга, на станцию Нижний Бестях прибыли 3 вагона с 200-и тонн муки и уже выгружены. 1 вагон с 67-ю тоннами сахара должен прийти на станцию сегодня. В настоящий момент в пути следования находятся всего 18 вагонов с 1205 тоннами муки предназначенными для Якутоптторга.

По данным Госкомцен РС(Я), в республике за последние 4 дня повышение цен от 1 до 3 % отмечено по 19 позициям продтоваров (гречневая крупа, капуста, помидоры и др.). Снижение цен до 2 % зафиксировано по 13 позициям (морковь, чай черный, яйца и др.). Цены без изменений остались по репчатому луку и апельсинам.

За необоснованное повышение цен на продукты Госкомценом РС (Я) в Прокуратуру РС (Я) передано 227 дел.

Сейчас на станции «Нижний Бестях» в общем выгружено 93 вагона, в том числе продовольствие, различные товары народного потребления и нефтепродукты. Всего на станцию в настоящее время прибыли 313 вагонов, гружёных товарами народного потребления. Сегодня из них планируется выгрузить 102.

В пути по инфраструктуре российских железных дорог по направлению станций Якутии находятся всего 1706 гружёных вагонов, в том числе до станции «Нижний Бестях» 1251 вагон. На дальневосточной железной дороге находятся 807 вагонов, из них с назначением на станцию «Нижний Бестях» 589 вагонов.