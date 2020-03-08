На станции Нижний Бестях железнодорожники поздравили женщин с 8 марта

8 марта на железнодорожном вокзале прекрасных дам, прибывших пассажирским поездом, ждал приятный сюрприз. Их встретила праздничная музыка, поздравление с Международным женским днём, а мужчины — сотрудники вокзала вручили всем пассажиркам тюльпаны. Цветы также получили женщины, решившие в праздничный день, отправиться на поезде со станции Нижний Бестях.

Фото: пресс-службы. Источник: Пресс-служба АО « АК «ЖДЯ».

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