На станции Нижний Бестях провели совещание по вопросам завоза грузов

6 июля на станции Нижний Бестях состоялось очередное рабочее совещание с участием представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и основных грузополучателей и экспедиторских предприятий, обеспечивающих завоз грузов в Республику Саха (Якутия).

Совещание было посвящено вопросам обеспечения завоза грузов, поступающих в республику по железной дороге, до закрытия навигации. Кроме того участники совещания обсудили вопросы внедрения новой технологии перевозки грузов на полигоне Железных дорог Якутии.

Подводя итоги работы в июне и в целом за первое полугодие текущего года, начальник службы перевозок АО «АК «ЖДЯ» Николай Томилов дал положительную оценку изменению технологии подачи вагонов с контейнерами под выгрузку. Вместе с тем, он отметил неравномерность заадресовки грузоотправителями грузов на станции АО «АК «ЖДЯ», что в итоге привело к массовому скоплению грузов в мае месяце после закрытия ледовой переправы, простоям вагонов на промежуточных станциях, и снижением темпов роста перевозок грузов в июне месяце после открытия навигации.

Отдельно руководитель службы перевозок ЖДЯ остановился на разработке новой технологии перевозки грузов на полигоне якутских железных дорог. Согласно этой технологии составы из вагонов назначением на станцию Нижний Бестях будут формироваться на станции Нерюнгри, что позволит избежать дополнительных маневровых операций на станции Алдан и существенно (до 26 часов) сократить время нахождения вагонов в пути на инфраструктуре ЖДЯ.

Также Николай Томилов и начальник станции Нижний Бестях Дмитрий Тропин обратили внимание грузополучателей на проблемы, связанные с длительным простоем вагонов, прибывших на станцию Нижний Бестях, в ожидании выгрузки.

Начальник службы транспортного обслуживания и логистики Александр Сафронов довёл до участников совещания количественные показатели работы в целом по АО «АК «ЖДЯ» и по станции Нижний Бестях, в отдельности. Остановился на изменении объемов по основным грузополучателям. Объем завезенных грузов на станцию нижний Бестях с начала года составил более 642 тыс. тонн, что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Значительный рост достигнут в первом полугодии по завозу нефтепродуктов — 140 % к уровню прошлого года, контейнеры — 111%, продовольственные грузы — 109 %. При этом, на фоне роста общего объема перевозок за 6 месяцев, некоторые грузополучатели в июне месяце снизили объемы перевозки грузов.

Александр Сафронов обратился к грузополучателям с просьбой пересмотреть по итогам работы в первом полугодии планы на второе полугодие 2022 года и предоставить уточненные планы в службу транспортного обслуживания и логистики в срок до 15 июля.

Руководитель отдела железнодорожного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Василий Михайлов подчеркнул необходимость правильного планирования завоза грузов. Он обратился к представителям АО «Нефтяная компания Туймаада-Нефть», АО «Саханефтегазсбыт», ООО «АЯМтранссервис», ООО «Якутское Контейнерное Агентство», ООО «ТК Якутский Транзит», ООО «РЕФТРАНС», ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и другим участникам совещания от грузополучателей Якутии обеспечить до окончания навигации завоз всех необходимых для республики грузов — в первую очередь, продуктов питания и грузов жизнеобеспечения. А также призвал их исключить массовую отгрузку грузов назначением на станцию Нижний Бестях к окончанию навигации.

В ответных выступлениях представители грузополучателей и экспедиторов дали пояснение о причинах неудовлетворительной выгрузки. В частности, представители ресурсоснабжающих организаций отметили нехватку бензовозов и плохое качество дорог, вследствие чего значительно увеличивается время на вывоз нефтепродуктов. Также они обратились к представителям АО «АК «ЖДЯ» пересмотреть систему уведомления о прибывающих грузах с учетом изменения технологии пропуска поездов с грузами на станцию Нижний Бестях.

Участники совещания договорились провести ещё одну встречу в конце июля текущего года.