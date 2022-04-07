На станции Нижний Бестях готовятся к разгрузке 400 вагонов с продовольствием

Заместитель Председателя Правительства РС(Я) Михаил Никифоров в рамках рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус проверил ход работы по формированию запасов продуктов на оптовых базах в посёлке Нижний Бестях.

На встрече с руководителями оптовых баз «Светофор», «Эконом», «Ратмир», «Умид», «Эльвира», «Азия», «Бону», «Манчаары» и «Якутоптторга» вице-премьер дал разъяснения о специфике работы республиканского Оперштаба по потребительскому рынку, порядке взаимодействия с поставщиками товаров, транспортными компаниями, федеральными министерствами, и подчеркнул необходимость создания резерва продовольственных товаров для обеспечения устойчивой ситуации на потребительском рынке не только п. Нижний Бестях и Мегино-Кангаласского улуса, но всей заречной группы улусов.

Также Михаил Никифоров проверил деятельность производственных объектов посёлка Нижний Бестях, который является важнейшим логистическим центром республики.

Зампред встретился с резидентами производственного бизнес-инкубатора, провел совещание на железнодорожной станции «Нижний Бестях» и совещание с главами муниципалитетов и представителями сельскохозяйственных предприятий улуса.

Резиденты производственного бизнес-инкубатора занимаются производством импортозамещающей продукции и услугами: сварочными работами всех видов, производством стальных деталей, пластиковых изделий и мебели. Во время встречи они поделились производственными планами и озвучили ряд проблемных вопросов. Михаил Никифоров поручил руководству улуса и бизнес-инкубатора оказывать поддержку всем гражданам, желающим открыть собственное дело, в том числе по подключению к инженерным сетям газоснабжения.

На железнодорожной станции «Нижний Бестях» Михаил Никифоров проверил как организована работа по разгрузке прибывающих вагонов. Информацию по данному вопросу представили заместитель генерального директора компании «Железные дороги Якутии» Алексей Местников и руководитель «Ассоциации строителей АЯМ» Сергей Иванов. Работа по разгрузке товаров поставлена на поток. До 15 апреля на станцию «Нижний Бестях» должны прибыть порядка 400 вагонов с продовольственными товарами. Зампред поручил ответственным руководителям держать вопрос на постоянном контроле. «Задержек по разгрузке и доставке товаров не должно быть», — сказал Никифоров.

На совещании с главами муниципалитетов и представителями сельскохозяйственных предприятий улуса Михаил Никифоров поставил задачу по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции. Подчеркнув, что Мегино-Кангаласский улус является одним из самых крупных районов Якутии, вице-премьер поручил временно исполняющему главы муниципалитета Семену Потапову совместно с министерством сельского хозяйства республики оказать необходимую поддержку сельхозпроизводителям района.

Также перед Мегино-Кангаласским улусом поставлена задача о принятии необходимых мер по выполнению планов по заготовке сена, созданию фонда распределения земель сельскохозяйственного назначения на уровне сельских поселений и муниципальных образований.