На станцию Нижний Бестях прибыл первый пассажирский поезд

На станции Нижний Бестях встретили первый пассажирский поезд. Его пассажирами которого стали строители БАМа и АЯМа, журналисты, почетные гости. Поезд выехал из Алдана вчера вечером. По пути он сделал остановку в Томмоте, где его встретили торжественным митингом, сообщает ЯСИА.

На станцию Нижний Бестях поезд прибыл сегодня в 13.15. О этом известил гудок паровоза 1954 года выпуска, который доставили в Якутск с Кругобайкальской железной дороги. По случаю этого исторического события на вокзале запланированы торжественные мероприятия с участием руководства республики, первостроителей БАМа и АЯМа.

Напомним, постановление Совмина СССР о строительстве железнодорожной ветки Беркакит-Томмот-Якутск вышло 7 марта 1985 года. 19 июля 2019 года подписан приказ Росжелдора №309 об открытии станций участка Томмот – Нижний Бестях для выполнения грузовых и пассажирских операций по Тарифному руководству №4 с присвоением кодов единой сетевой разметки.