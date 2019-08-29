На Среднеботуобинском месторождении открыли новый жилой комплекс

Торжественная церемония открытия нового вахтового жилого комплекса компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» состоялась 29 августа в рамках первого республиканского Нефтегазового форума, проходящего в эти дни в городе Мирный. Комплекс находится на территории Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в 130 км от Мирного – столицы алмазного края.

Жилой комплекс включает в себя корпуса общежитий и административно-бытовой комплекс с современной диспетчерской, позволяющей в реальном времени наблюдать работу скважин на месторождении и контролировать инфраструктуру промыслов. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания сотрудников компании.

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В церемонии открытия вахтового комплекса приняли участие руководитель республики Айсен Николаев, члены кабмина Якутии, народные депутаты, представители муниципалитета, генеральный директор ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Николай Сюткин, работники компании.

«Мы видим, как стремительно растет компания. Это вторая по объему добычи нефти компания в Якутии, крупнейший налогоплательщик республики. Построенный вахтовый поселок будет лучшим в республике. Хочу отметить, что «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» четко придерживается высоких социальных стандартов, заданных компанией «Роснефть». Это пример для всех других работодателей. Уверен, что у компании будут самые высокие показатели по всем направлениям», – отметил Айсен Николаев в своей приветственной речи.

Глава Якутии также поздравил собравшихся с наступающим днем работников нефтяной и газовой промышленности и вручил ряд государственных наград. В том числе впервые в истории республики было присуждено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия)». Его удостоился машинист насосных установок 5 разряда компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Сергей Рауло.

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Отметим, ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Месторождение, запущенное в промышленную эксплуатацию в 2013 году, входит в тройку самых крупных активов НК «Роснефть» в Восточносибирском нефтяном кластере. Транспортировка нефти осуществляется по собственному нефтепроводу протяженностью 169 км, затем нефть поступает в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан».

По состоянию на январь текущего года извлекаемые запасы месторождения по категории АВ1С1+В2С2 составляли 169 млн тонн нефти и конденсата и 190 млрд куб. м. газа. Объем добычи предприятия составляет около 1 млн тонн нефти в год. Планы разработки месторождения предусматривают выход на полку добычи на уровне 5 млн тонн в год.