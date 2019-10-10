На спине трилобита можно будет и посидеть, и погреться

Трилобит – вымершее 270 миллионов лет назад животное. До сих пор его останки находят в Хангаласском улусе. В рамках республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA» в этом году арт-объект в форме трилобита украсит парк в Покровске, благоустройство которого проходит в рамках комфортной городской среды в категории «Малые города».

За работу над трилобитом взялся скульптор Николай Чоччасов. Надо отметить, что древнее животное будет выступать не просто как памятник, но и имеет практическую значимость.

«Перед вами третий финальный вариант скульптуры. В отличие от других собратьев он немного отличается от настоящего прототипа, больше оформлен под свой функционал – на скамейку. Скамейка-трилобит идёт с подсветкой и с подогревом. В него спокойно могут уместиться всего восемь человек. Мне интересно поработать с первым видом жизни на земле, раньше увлекался археологией и палеонтологией, читал необходимую литературу. Ещё с большим воодушевлением взялся за работу после общения с Прокопием Ноговицыным, идейным вдохновителем набережной в Покровске», — поделился скульптор Николай Чоччасов.

За плечами Николая множество работ, в том числе и громких. Это отлитые народные Оскары для актера Леонардо ди Каприо, которому якутские женщины сдавали серебро, и для автора саги «Песнь Льда и Пламени» Джорджу Мартину. Обе награды нашли своих героев, о чем довольные актер и писатель отметили в своих социальных сетях.

Трилобит пока представлен в единственном экземпляре, потом его будущие собратья будут установлены также в новой набережной Покровска.

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу. Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года созданы порядка четырнадцати арт-объектов в общественных пространствах в городах Якутск, Вилюйск, Нерюнгри, Нюрба, Удачный, Среднеколымск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Остались еще пять инсталляций и скульптур в Мирном, Ленске, Покровске и Верхоянске. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.