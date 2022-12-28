На спартакиадах Якутии запретили легионерство за районы и исключили команды вузов.

Также исключены из программы адаптивные виды спорта.

На Спортивных играх народов Якутии и Спартакиаде по национальным видам спорта закрепили в концепции право выступления за команды. Теперь за муниципальные сборные могут быть заявлены спортсмены, являющиеся уроженцами муниципальных образований, а также те, кто имеет постоянную прописку не менее трёх лет, сообщает ЯСИА.

Такое решение было принято на коллегии министерства по физической культуре и спорту 23 декабря. Уроженцами будут считаться родившиеся либо окончившие основное общее среднее образование в муниципальном образовании, за которое планируют выступать. Также за команду может быть заявлен спортсмен, имеющий постоянную прописку в муниципалитете не менее трёх лет.

Это связано с тем, что ранее команды приглашали уже готовых и титулованных спортсменов из других районов выступать за них. Теперь же, как отмечают эксперты, муниципалитеты будут более вовлечены в создание своего спортивного резерва.

Концепция также исключает из соревновательной программы команды вузов. Ранее на спартакиадах выступали СВФУ, АГАТУ, а также Российский студенческий спортивный союз. Со следующих Спортивных игр и Игр Манчаары будут выступать исключительно муниципальные сборные.

На коллегии был рассмотрен дополнительный вопрос об адаптивных видах спорта в программе Спортивных игр народов Якутии и Игр Манчаары. Они исключены голосованием коллегии. Ранее они были в программе по волейболу сидя и легкой атлетике. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья будет проводиться отдельная крупная республиканская спартакиада. Напомним, что спартакиаду проведут в 2023 году в Амгинском улусе при поддержке главы республики.