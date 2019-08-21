На создание парка «Ленские столбы» предусмотрено 140 млн рублей

Национальный парк «Ленские столбы» получил федеральный статус и переходит в ведение Минприроды РФ.

Как отметил директор Национального парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ, в связи с повышением статуса в разы увеличился объем финансирования учреждения.

«На 2019 год на создание ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» из федерального бюджета предусмотрено 139 807 592,10 рублей. Для сравнения для содержания парка из республиканского бюджета ежегодно предусматривали 17 млн. рублей», — сообщил Аркадий Семенов.

Стоит отметить, что созданием национального парка «Ленские столбы» занимались ещё с 90-х годов прошлого столетия. За эти годы сотрудники Минэкологии РС(Я), ведущие ученые, общественность, жители Хангаласского улуса при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства иностранных дел РФ и руководства республики проделали огромную работу по подготовке всех необходимых документов и обоснований.

Минэкологии Якутии благодарит всех, кто принял активное участие в работе по созданию первого Национального парка в Якутии.

Справка

Природный парк «Ленские столбы» был создан после указа президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года № 837, Этот указ был поддержан постановлением Правительства Республики Саха в 1995 году от 10 февраля. Основными направлениями деятельности парка являются сохранение уникальных природных объектов и развитие экологического туризма.