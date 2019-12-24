На Совете главных редакторов обсудили темы Грантов-2020

23 декабря состоялось заседание Совета главных редакторов республики при Мининноваций. Напомним, что эта общественная структура была создана в бытность министра Александра БОРИСОВА, и собиралась раз в квартал. И вот, Совет возобновил свою работу.

На заседании Совета министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий СЕМЕНОВ рассказал о работе возглавляемого им министерства в 2019-м и ознакомил с планами на 2020 год.

Собравшиеся обсудили план работы Совета главных редакторов на 2020 год. Решили, что собираться он будет не менее четырех раз в год.

Темами, вынесенными на Совет, в 2020-м станут следующие вопросы: О подписке на республиканские и улусные газеты на II полугодие 2020 года; Обсуждение основных положений проекта Концепции государственной информационной политики Республики Саха (Якутия); Об этике профессионального журналиста; Развитие региональной журналистики. Повышение профессионального мастерства; О проекте «Земский журналист»; Об итогах работы Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) на 2020 год; О плане работы Совета главных редакторов при Министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) на 2021 год.

Так же на заседании Совета главных редакторов обсудили грантовую тему. Приоритетные направления деятельности СМИ для присуждения грантов главы Якутии на 2020 год озвучил Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Это темы, которые освещают исполнение национальных проектов РФ на территории Якутии:

О мерах по улучшению демографической ситуации в Республике Саха (Якутия); Доступная и качественная медицина; Создание конкурентоспособного образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности; Жилье и городская среда: качество и комфорт; В гармонии с природой. Чистая Якутия! Дороги Якутии: Новые горизонты; Эффективная занятость – фактор роста производительности труда; Научные прорывы и достижения; Цифровая экономика – повышение качества жизни человека; Якутия- культурный центр мировой Арктики; Развитие и поддержка предпринимателей Якутии; Новые рынки – новые возможности для развития республики; Уникальный Север. Устойчивое и комплексное развитие Арктических территорий; Язык – душа народа. Сохранение и передача новым поколениям красоты и богатства родного языка; Дальний Восток – территория комфортного проживания.

При обсуждении тем грантов журналисты отметили, что приоритетные направления, предложенные Мининноваций, выбраны удачно, достаточно полно отражают темы национальных проектов РФ, реализуемых по всей стране. Александр СТРУЧКОВ предложил скомпоновать отдельные темы и внести направление по патриотизму, так как 2020 год объявлен в Якутии годом патриотизма. Так же в наступающем году наша страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили министр Анатолий Семенов и руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Афанасий НОЕВ, в конкурсе на получение грантов могут участвовать лицензированные СМИ, не получающие субвенции из госбюджета республики, кроме редакций, освещающих детские и молодежные темы, а также выходящие на языках коренных малочисленных народов Севера. Другими словами, при распределении грантов комиссия будет отдавать предпочтение независимым лицензированным СМИ. Таким образом, организаторы поощряют владельцев лицензировать свои сайты и работать в правовом поле.

Кроме этого, все журналисты как частные лица могут участвовать в грантовом конкурсе при условии, что они предоставляют справку о том, что их проекты будут выходить в лицензированном СМИ. При этом, от журналистов не требуется состоять в Союзе журналистов России и Якутии.

По опыту 2017 года, из 10 грантов (5 — по одному миллиону, 5 — по 500 тысяч рублей, всего на сумму 7,5 млн. руб.) – 8 получили независимые СМИ. Два гранта получили журналисты с социальными проектами, работающие в госСМИ.

В бюджете следующего года на гранты для СМИ заложено 15 миллионов рублей. По предложению Мининноваций, это будут 15 грантов по одному миллиону рублей каждый.

Предполагается, что соответствующий указ главы Якутии выйдет в январе 2020 года.