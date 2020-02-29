На Совете Арктики и Антарктики представлен доклад о концепции госпрограммы «Дети Арктики»

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия ГАБЫШЕВА 28 февраля 2020 года на заседании Совета Арктики и Антарктике при Совете Федерации РФ на тему «Особенности развития системы образования и арктических регионах Российской Федерации» представила доклад о концепции государственной программы «Дети Арктики».

В 2019 году глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ выступил на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге с инициативой разработки программы «Дети Арктики». Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ озвучил о необходимости разработки такой программы на общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в г.Южно-Сахалинске. Инициативу Якутии поддержали Архангельская, Мурманская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Республики Карелия и Коми.

Народный депутат Феодосия Габышева в своем докладе, ознакомив с текущей ситуацией в образовании в Арктике, представила видение Якутии о комплексной программе «Дети Арктики». По ее словам, программа должна иметь несколько направлений. В проекте госпрограммы должен быть отдельный блок по сохранению здоровья детей. Ряд регионов отмечает необходимость федеральной поддержки в организации оздоровления детей, в том числе с круглогодичным использованием инфраструктуры курортов Краснодарского края, Крыма и других оздоровительных центров.

Другим направлением программы «Дети Арктики» будет являться создание условий для повышения качества образования. «По переписи 2010 года, уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше в районах Крайнего Севера проигрывает населению в целом по России, имеющему послевузовское, высшее и незаконченное высшее образование: 257 против 280 в расчете на 1000 человек», — сказала Феодосия Габышева. Проектом предполагается расширение перечня образовательных организаций, строящихся за счет федеральной программы. Стоимость строительства в Арктике весьма высокая. Предлагается в программе предусмотреть строительство типовых зданий многофункциональных центров, предназначенных для малочисленных населенных пунктов, включающих блоки для детских садов, учреждений дополнительного образования, спортивные залы, библиотеки, проектное пространство.

Предлагается выделить в отдельное направление поддержку образования детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. По данным Министерства просвещения Российской Федерации, более 2 тысяч детей дошкольного и более 4 тысяч детей школьного возраста ведут кочевой или полукочевой образ жизни.

В программе также предлагается уделить особое внимание кадровому обеспечению и эффективному преподаванию, которое предлагается рассмотреть в комплексе. Отказ ехать в сельские школы, тем более в арктические, усугубляется факторами, ложная транспортная логистика, отсутствие интернета, современной инфраструктуры. Предлагается предусмотреть проект «Учитель Арктики» аналогичный проекту «Земский учитель».

Необходимо также увеличить финансирование на укомплектование учебниками и методическими пособиями по родным языкам малочисленных народов. В связи с малой численностью детей, изучающих родной язык и литературу, цена за один учебник при тираже 500 экз. составляет более 1500 рублей, при тираже 250 экз. – около 3 тысяч рублей.

В заключение своего выступления народный депутат озвучила предложения Республики Саха (Якутия) по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере образования:

— узаконивание особенностей образования для детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни;

— рассмотрение на отдельном заседании вопроса заработной платы учителей в арктических регионах Российской Федерации. Совершенствование механизмов финансирования в отношении школ с малой численностью обучающихся.

— передача в регионы полномочий по организации разработки примерных основных образовательных программ и учебно-методических комплектов по родным языкам коренных народов по единым подходам, но с учетом состояния родных языков, поликультурных и полилинвальных школ.

— выделение во всех национальных проектах арктической составляющей в отдельный проект «Арктическое образование».

По итогам заседания Феодосия Габышева выразила удовлетворенность проведенным заседанием и комплексным подходом к вопросам образования в Арктике.

«Хочу отметить объемлющий доклад заместителя министра Дальнего Востока и развития Арктики Александра КРУТИКОВА. Мы почувствовали, что у нас появилось отдельное ведомство, которое комплексно рассматривает вопросы развития образования в особых условиях макрорегиона, начиная от строительства объектов и заканчивая трудоустройством. Очень интересно было выслушать практику регионов, в том числе, о целевой подготовке специалистов для Арктики в Красноярском крае, о мониторинге потребности в кадрах, проводимого Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.Ломоносова», — сказала Феодосия Габышева.

Мероприятие провел председатель Совета по Арктике и Антарктике, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор из Якутии Александр АКИМОВ. В заседании также принял участие советник главы республики Вячеслав ШТЫРОВ. На заседании Совета также выступил ректор СВФУ имени М.К. Аммосова Анатолий НИКОЛАЕВ.