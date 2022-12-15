На совещании в Улан-Удэ обсудили защиту ДФО от воздействия паводков

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в проводимом в г. Улан-Удэ Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым рабочем совещании по вопросам защиты населенных пунктов дальневосточных регионов от негативного последствия паводковых вод

В семи регионах округа – Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Республиках Бурятия и Саха (Якутия), Амурской области и Еврейской автономной области осуществляются работы по возведению 21 защитного инженерного сооружения, о ходе которых заслушаны доклады губернаторов.

Министр Александр Козлов отметил, что на данный момент отставание от графика строительства идет в с. Верхневилюйск Республики Саха (Якутия) и г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, проектирования – по объекту в г. Чите Забайкальского края.

В своем выступлении заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин указал, что в целях обеспечения возведения объектов в запланированные сроки по ряду из них потребовалось прокурорское реагирование.

Прокурорами пресекались факты ненадлежащего осуществления заказчиками контроля за работой подрядчиков, несоблюдения исполнителями требований проектной документации, неправомерного изменения существенных условий контракта, влекущих дополнительные бюджетные расходы и другие нарушения.

При строительстве дамбы в пгт. Наушки Республики Бурятия, п. Горные Ключи и г. Уссурийске Приморского края по представлениям прокуроров заказчиками и уполномоченными органами усилен контроль за исполнением контрактов.

В Республике Саха (Якутия) после объявления прокуратурой директору подрядной организации предостережения обеспечен необходимый объём песчано-гравийной смеси и бутового камня для работ на объекте «Защита с. Верхневилюйск».

В Хабаровском крае возбуждены и расследуются 2 уголовных дела по фактам халатности должностных лиц и необеспечения сохранности отдельных конструкций, подвергшихся деформации, при строительстве дамбы в г. Комсомольске-на-Амуре.

В Амурской области директор строительной организации и бывший глава администрации Благовещенского района уже понесли уголовное наказание по ст. 165 и 293 УК РФ.

В целях полного и своевременного освоения выделенных бюджетных средств региональным органам власти поставлена задача по обеспечению контроля за своевременным исполнением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами.

Дмитрий Демешин отметил, что активное продолжение взаимодействия будет способствовать скорейшему решению вопросов защиты населенных пунктов от негативного воздействия вод и стабилизации сложившейся ситуации в регионах Дальнего Востока.