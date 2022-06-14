На соревнованиях Ысыаха Олонхо разыграют 5 миллионов рублей

Призовые спортивных мероприятий «Ысыаха Олонхо» в Верхневилюйске Всего согласно источника будет разыграно 5 000 000 рублей. В рамках национального праздника пройдут различные состязания по якутским прыжкам, хапсагаю, стрельбе из традиционного лука, настольным играм хабылык и хаамыска, национальному многоборью среди мужчин и юношей и конные скачки, сообщает «Спорт Якутии». тгк Спортякутии

Фото: тгк Спортякутии, Sakhaparlament Источник: тгк Спортякутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх