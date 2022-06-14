14.06.2022
21:33
213
Спорт
На соревнованиях Ысыаха Олонхо разыграют 5 миллионов рублей
Призовые спортивных мероприятий «Ысыаха Олонхо» в Верхневилюйске
Всего согласно источника будет разыграно 5 000 000 рублей. В рамках национального праздника пройдут различные состязания по якутским прыжкам, хапсагаю, стрельбе из традиционного лука, настольным играм хабылык и хаамыска, национальному многоборью среди мужчин и юношей и конные скачки, сообщает «Спорт Якутии». тгк Спортякутии
Фото: тгк Спортякутии, Sakhaparlament
Источник: тгк Спортякутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2022
300
14.06.2022
330
14.06.2022
314
14.06.2022
199
14.06.2022
484
14.06.2022
118
14.06.2022
225
14.06.2022
178
14.06.2022
152
14.06.2022
600
14.06.2022
335
14.06.2022
312
14.06.2022
389
14.06.2022
710
14.06.2022
400
14.06.2022
1674
14.06.2022
691
14.06.2022
2074
14.06.2022
557
14.06.2022
184
14.06.2022
409
14.06.2022
163
14.06.2022
331
14.06.2022
292
14.06.2022
489
14.06.2022
296
14.06.2022
231
14.06.2022
208
14.06.2022
166
14.06.2022
573
14.06.2022
873
14.06.2022
1131
14.06.2022
396
14.06.2022
2341
14.06.2022
4392
14.06.2022
248
14.06.2022
472
14.06.2022
399
14.06.2022
429
14.06.2022
2243
14.06.2022
2786
14.06.2022
496
14.06.2022
310
14.06.2022
728
14.06.2022
533
14.06.2022
288
ТОП НОВОСТИ
12.06.2022
18135
11.06.2022
17398
08.06.2022
11973
09.06.2022
10598
09.06.2022
10229
10.06.2022
8303
12.06.2022
8243
08.06.2022
8227
Добавить комментарий