На Сопке установят памятник диванному критику. Такое кресло вы еще не видели — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Памятник представляет собой кресло со следами пятой точки и пяток. По задумке авторов, следы остались от долгого сиденья без дела.

В сети сложилось неоднозначное мнение вокруг этого кресла.

Авторы памятника говорят, что своим примером и действиями можно повлиять на мир. Эта идея их вдохновило не создание памятника.

«Встать, шагнуть и начать действовать», — говорят они.