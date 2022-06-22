22.06.2022
15:09
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Якутия

На Сопке установят памятник диванному критику? 😂😂😂

На Сопке установят памятник диванному критику. Такое кресло вы еще не видели — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Памятник представляет собой кресло со следами пятой точки и пяток. По задумке авторов, следы остались от долгого сиденья без дела.

В сети сложилось неоднозначное мнение вокруг этого кресла.

Авторы памятника говорят, что своим примером и действиями можно повлиять на мир. Эта идея их вдохновило не создание памятника.

«Встать, шагнуть и начать действовать», — говорят они.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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