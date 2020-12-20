На слушаниях по объединению округов Якутска вопросов было больше, чем ответов

Администрация Якутска выступила с очередной инициативой – на этот раз об объединении округов. 19 декабря, в субботу, состоялись публичные слушания по изменениям в Устав города по данному вопросу. В зал впускали ограниченное число участников — не более 50 в связи с соблюдением социальной дистанции. В слушаниях приняли участие депутаты Якутской гордумы.

Инициатором публичных слушаний является окружная администрация.

Основной аргумент администрации города в пользу административно-территориальной реформы – схожесть проблемных вопросов и экономия в результате сокращения работников управ.

Высказывания были разные. В зале было несколько десятков человек, между тем, в трех округах, которые предлагают объединить в первую очередь: Октябрьском, Центральном и Губинском, проживает более 100 тысяч человек.

Если изменения произойдут, то это коснется и жителей других округов столицы, поскольку изменится нарезка нынешних территориальных единиц, общие подходы к работе с населением.

С докладом выступил руководитель Правового департамента окружной администрации Айаал Ноговицын, с содокладом — заместитель главы города Павел Кириллин.

За отведенное время высказались несколько депутатов и два общественника. Мнения разделились. Депутаты указали на недоработки как в проекте решения, так и в пояснительной записке. Депутат Парасковья Козлова заметила, что курс взят на укрупнение округов, но ничего не говорится о расширении полномочий управ.

Первый заместитель Председателя Гордумы Евдокия Евсикова отметила, что в предложенных документах подробно не описана экономия средств, который хотят добиться. В «Финансово-экономическом обосновании» есть одна цифра – экономия 22 млн рублей вследствие оптимизации.

Депутат Николай Васильев отметил, что в процессе изменений надо особое внимание обратить на общественные организации с устоявшимся активом, чтобы они не пострадали.

Депутат Феликс Романов спросил, будет ли повышаться качество услуг в укрупненных управах? На что не получил конкретного ответа.

Действительно, эти и другие вопросы не проработаны.

Наталья Павлова, житель дома по пр.Ленина, 7/2 выступила за объединение, но отметила отсутствие контроля со стороны окружной администрации за управляющими компаниями. Старосты домов никак не поощряются.

Председатель общественного совета 202 микрорайна Ольга Алексеева против объединения, в числе своих аргументов она привела пример поликлиники в их микрорайоне, которую также «укрупнили», и теперь старики должны идти с 202 квартала на улицу Кальвица.

На публичных слушаниях не предусмотрена процедура голосования, а мнения, как мы видим, разделились.