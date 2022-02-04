На сколько за год выросли банковские вклады якутян?

Средний размер банковских накоплений якутян увеличился на 6 тысяч рублей — до 146 тыс. рублей. По итогам 2021 года сумма вкладов, привлеченных кредитными организациями в Республике Саха (Якутия), достигла почти 143 млрд рублей. Это на 5,6% больше, чем годом ранее. Доля рублевых вкладов составляла 95%, на них сосредоточено 135 млрд рублей, сообщает ЯСИА.

За год процентные ставки по вкладам в рублях в банках, привлекающих наибольший объем вкладов, выросли с 3,3 до 7,7% вслед за повышением ключевой ставки Банка России. Это стало причиной увеличения объемов денежных средств, хранящихся на депозитных счетах жителей региона.

«С недавнего времени у жителей Якутии расширились возможности выбора финансовых услуг. Теперь они могут сравнивать условия банков из разных регионов и открывать вклады дистанционно с помощью онлайн-сервиса «Маркетплейс». Для этого, человеку необходимо зарегистрироваться на финансовой платформе и подтвердить личность», —отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Антон Коноплев.