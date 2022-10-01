На сколько в 2023 году поднимут пособия по беременности, родам и маткапитал?

Единоразовая выплата при рождении ребенка в 2023 году поднимется до 23 011 рублей, а максимальный размер пособия по беременности и родам при оформлении декретного отпуска в 140 дней составит 383 179 рублей, сообщается на сайте Минтруда.

Там уточнили, что размер пособия при рождении увеличивается в соответствии с уровнем инфляции, его индексация будет проведена с 1 февраля 2023 года. Максимальная выплата по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для застрахованных граждан будет равняться 33 282 рублям, а минимальная — 8 630 рублям.

В министерстве рассказали «Парламентсткой газете», что предельная сумма средств, которая будет выплачиваться по больничным листам, составит 83 204 рубля в месяц для тех, кто имеет страховой стаж восемь и более лет, 66 564 рубля — при стаже от пяти до восьми лет, 49 923 рубля — до пяти лет.

В 2023-м также будет внедрен единый тариф страховых взносов, который охватит граждан, работающих по гражданско-правовым договорам. Исполнители по ним, у которых в 2022 году еще была работа по трудовому договору и за которых перечислялись страховые взносы в сумме не менее 4 833,72 рубля, смогут получать пособия по безработице со следующего года.

В ведомстве отметили, что соответствующие уровни выплат будут предусмотрены в финансировании Фонда социального страхования. «Общие расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в проекте бюджета на 2023 год в сумме 444,9 миллиарда рублей, на выплату пособия по беременности и родам — в сумме 149,3 миллиарда рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для застрахованных граждан — в сумме 193,6 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка — в сумме 23,4 миллиарда рублей», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.



Между тем 28 сентября Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об универсальном пособии для беременных женщин и россиян с детьми — эта выплата объединит в себе ряд мер социальной поддержки. Для ее оформления будет нужно подать заявление через госуслуги, в МФЦ или в Фонде социального страхования.

Ранее стало известно, что, по прогнозам Соцфонда, материнский капитал на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля к 2025 году. При рождении второго ребенка в 2025 году выплата может увеличится до 854 822 рублей.

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