На сколько хватит запаса лекарств в Якутии?

Якутия имеет годовой лекарств, однако на данный момент поставки новых средств затруднительны — пока не налажены новые логистические схемы. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Якутии Евгений Иннокентьев в ходе прямого эфира на официальной странице администрации главы и правительства республики в социальных сетях, сообщает ЯСИА.

«Мы проводили мониторинг, который показал, что наши аптечные организации имеют запасы лекарств от одного до трех месяцев. Кроме того, крупные дистрибьюторы и поставщики имеют практически годовой запас лекарственных препаратов. То есть этот год мы проживем безболезненно. Лекарствами будем обеспечены», — сказал Евгений Иннокентьев.

Руководитель регионального Росздравнадзора отметил, что сейчас налаживаются логистические цепочки, в том числе и от зарубежных поставщиков.

«Также налаживаются дополнительные связи по вопросам медобеспечения с Индией и Китаем. Мы оттуда будем поставлять ингредиенты для изготовления лекарств в России», — отметил руководитель регионального Росздравнадзора.