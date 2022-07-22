На сколько часов могут отключить воду в многоквартирном доме?

Как разъяснили в Управлении госстройжилнадзора РС(Я) управляющая организация обязана бесперебойно круглосуточно предоставлять услуги холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме. Для аварийного и планового отключения холодного и горячего водоснабжения законодательством РФ установлены временные ограничения.

Согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 холодную воду могут отключить, если ремонтируют систему водоснабжения – на 8 часов (суммарно) в месяц, при аварии на центральном водоводе — на 4 часа единовременно, а также при необходимости устранения последствий аварии и проведения ремонтных работ (срок определяется в зависимости от нюансов аварии и условий ремонта).

Допустимый срок, на который можно отключить горячую воду также 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – на 24 часа подряд.

Плановое отключение коммунальных услуг, должно сопровождаться оповещением потребителей не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва. Если отключение холодного или горячего водоснабжения произошло не на вышеперечисленных основаниях, то в качестве материального наказания исполнителя коммунальной услуги будет понижении платы за каждый час превышения допустимого перерыва подачи ресурса на 0,15 процента оплаты, устанавливаемой за аналогичный срок.

Если управляющая организация не предупреждает об отключении коммунальных услуг заранее, жителям необходимо обратиться за разъяснениями в управляющую организацию. Если ответ организации не устраивает и проблема с отключением от коммунальных услуг не устраняется, то необходимо обратиться в Управление госстройжилнадзора РС(Я) с приложением копии документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении.