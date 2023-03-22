На скамье подсудимых — няня-изверг

В Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) поступило уголовное дело в отношении Лилии С. — няни, издевавшейся над ребенком. В конце января 2022 года якутские соцсети взорвало шокирующее видео, как приглашенная няня обращается с двумя маленькими подопечными. Она кричит, матерится и лупит ребенка, разлегшись на кровати.

Как рассказала мать мальчиков Светлана, за неполные две недели, которые приглашенная няня оставалась следить за детьми, их поведение сильно изменилось, они стали напуганными и плаксивыми. Тогда было принято решение купить скрытую камеру, и то, что мать мальчиков увидела на ней, ввергло ее в шок. Это видео шокировало не только маму, но и всех увидевших его в соцсетях.



По сообщениям в якутском Телеграме, после того, как было опубликовано видео и фото няни, издевавшейся над детьми, несколько семей узнали эту женщину. Оказывается, няня давно занимается этим ремеслом — и ранее присматривала за детьми в других семьях.

Одна бывшая подруга Лилии С. попросила ее посидеть с двухлетней дочкой. Обнаружилось, что она издевалась над девочкой, отец пригрозил няне последствиями. Женщина к тому же опустошала холодильник, воровала и снимала ТикТоки в квартире с ребенком.

В аккаунте Лилии С. действительно размещены видео из ТикТока, которые она снимала, а также там полно возмущенных комментариев, которые оставили ее знакомые, после того, как увидели видео ее издевательств над детьми.



25 января в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, разыскиваемая была обнаружена участковым уполномоченным полиции по месту жительства ее знакомых и доставлена в следственный орган, сообщила пресс-служба МВД Якутии.

А сегодня на сайте Якутского горсуда сообщается, что поступило уголовное дело Лилия С., обвиняемой в совершении преступления предусмотренной п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух или более лиц; в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет.