На скачках Ысыаха Олонхо проведут личное первенство скакунов Якутии

29 января в администрации Олекминского района состоялось совещание по организации проведения конных скачек на Ысыахе Олонхо, сообщает Ulus.media со ссылкой на газету «Олекма».

Было решено проводить не командное, а личное первенство скакунов республики. Обсудили порядок подачи заявок, уточнен вопрос чипирования лошадей якутской породы, определены цвета камзолов жокеев из разных наслегов.

Будет всего 9 забегов на дистанции 800, 1600, 2400, 3200, 4800 и 10 000 метров, в которых будут участвовать лошади якутской породы. На дистанции 2400 метров решено провести 3 забега для полукровок и чистокровных скакунов, плюс «Олекминское дерби». Главные призы будут выставлены для победителей дерби и забегов для якутских лошадей.

В план будущего ипподрома на 350 мест были внесены изменения. Будут возведены дополнительные строения на месте конных скачек и обновлена стартовая машина.

Призовой фонд составляет 1 миллион рублей, который дополнительно будет пополняться из внебюджетных средств за счет привлечения спонсоров.