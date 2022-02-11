На широкий экран выйдет новый якутский фильм
В год столетия ЯАССР на широкие экраны выйдет долгожданная картина «Не хороните меня без Ивана»
Выход фильма предварительно намечен на осень 2022 года, в год столетия ЯАССР. Фильм снят Государственной национальной кинокомпанией «Сахафильм» и московской киностудией ООО «Студия Автор» по заказу Министерства культуры России, при участии Министерства культуры и духовного развития Якутии. Режиссер Любовь Борисова.
Лента расскажет о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. Однажды, оттого, что Бересеков очнулся в гробу, все решили, что он превратился в нечисть (үөр). Только художник Иван Попов смог понять, что это был летаргический сон. Вскоре Попов отправляется в продолжительную этнографическую экспедицию, и Бересеков решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.
Съемки стартовали в июне 2021 года в селе Ытык-Кюель, к производству привлечены несколько музеев, Сахатеатр, Русский театр, ТЮЗ и народные театры. Фильм снят при поддержке Минкультуры России и Минкультуры и духовного развития Якутии. Кинокомпания «Сахафильм» в 2020 году впервые выиграла федеральный конкурс Минкультуры РФ и получила 20 млн рублей на этот проект. Из бюджета республики также выделены средства – 9 млн. руб.
«НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА»
Год: 2022
Жанр: драма, комедия
Хронометраж:122 мин
Язык: якутский, русский
Субтитры: английские, русские
Страна: Россия
Производство: Студия «Автор» и Кинокомпания «Сахафильм»
При поддержке: Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
Продюсеры: Иван Болотников, Дмитрий Шадрин
Исполнительный продюсер: Прокопий Иванов
Линейный продюсер: СарданаСаввина
Режиссер: Любовь Борисова
Авторы сценария: Любовь Борисова, Юлия Клименко
Оператор-постановщик: Семен Аманатов
Художник-постановщик: Саргылана Скрябина
Композитор: Моисей Кобяков
Звукорежиссер: Иннокентий Сивцев
Художник по костюмам: Дария Дмитриева
Художник по гриму: Галина Семенова
Режиссер монтажа: Любовь Борисова
В ролях: ДариусГумаускас (в роли Ивана Попова), Александр Чичахов (в роли Степана Бересекова), Вячеслав Югов, Вера Ефремова, Кира Максимова, Михаил Кучеренко, Елена Маркова, Нюргуяна Шадрина, Степан Петров, Наталья Корякина, Иннокентий Дакаяров и др.
+7 (999) 174-67-82