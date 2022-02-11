На широкий экран выйдет новый якутский фильм

В год столетия ЯАССР на широкие экраны выйдет долгожданная картина «Не хороните меня без Ивана»

Выход фильма предварительно намечен на осень 2022 года, в год столетия ЯАССР. Фильм снят Государственной национальной кинокомпанией «Сахафильм» и московской киностудией ООО «Студия Автор» по заказу Министерства культуры России, при участии Министерства культуры и духовного развития Якутии. Режиссер Любовь Борисова.

Лента расскажет о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. Однажды, оттого, что Бересеков очнулся в гробу, все решили, что он превратился в нечисть (үөр). Только художник Иван Попов смог понять, что это был летаргический сон. Вскоре Попов отправляется в продолжительную этнографическую экспедицию, и Бересеков решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

Съемки стартовали в июне 2021 года в селе Ытык-Кюель, к производству привлечены несколько музеев, Сахатеатр, Русский театр, ТЮЗ и народные театры. Фильм снят при поддержке Минкультуры России и Минкультуры и духовного развития Якутии. Кинокомпания «Сахафильм» в 2020 году впервые выиграла федеральный конкурс Минкультуры РФ и получила 20 млн рублей на этот проект. Из бюджета республики также выделены средства – 9 млн. руб.

«НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА»

Год: 2022

Жанр: драма, комедия

Хронометраж:122 мин

Язык: якутский, русский

Субтитры: английские, русские

Страна: Россия

Производство: Студия «Автор» и Кинокомпания «Сахафильм»

При поддержке: Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

Продюсеры: Иван Болотников, Дмитрий Шадрин

Исполнительный продюсер: Прокопий Иванов

Линейный продюсер: СарданаСаввина

Режиссер: Любовь Борисова

Авторы сценария: Любовь Борисова, Юлия Клименко

Оператор-постановщик: Семен Аманатов

Художник-постановщик: Саргылана Скрябина

Композитор: Моисей Кобяков

Звукорежиссер: Иннокентий Сивцев

Художник по костюмам: Дария Дмитриева

Художник по гриму: Галина Семенова

Режиссер монтажа: Любовь Борисова

В ролях: ДариусГумаускас (в роли Ивана Попова), Александр Чичахов (в роли Степана Бересекова), Вячеслав Югов, Вера Ефремова, Кира Максимова, Михаил Кучеренко, Елена Маркова, Нюргуяна Шадрина, Степан Петров, Наталья Корякина, Иннокентий Дакаяров и др.