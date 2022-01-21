На шахтах «Колмар» трудятся 1600 якутян



Компания «Колмар» продолжает интенсивную реализацию проекта «Местные кадры в

промышленность». По итогам 2021 года более 1600 сотрудников со всей Якутии устроены на

предприятия горно-обогатительных комплексов «Инаглинский» и «Денисовский». Среди местных

кадров до 35 лет почти 1000 человек, 485 из которых приехали из отдаленных улусов республики.

«В прошлом году мы подбирали кадры для работы на шахте «Инаглинская». С нового года

трудоустраиваем сотрудников на шахту «Восточная Денисовская». Для наших «новобранцев» мы

провели презентацию компании и обучение по программе «Охрана труда, техника безопасности,

особенности технологических процессов и выполнение работ по профессии «Горнорабочий

подземный». По итогу новый поток местных кадров мы экзаменовали. Отмечу, что последний

набор горняков сдал экзамен со 100% результатом», — рассказывает Юлия Земан, начальник

управления по подбору и развитию персонала ООО «Колмар».



В свою очередь в компании «Колмар» успешно выстроен механизм сопровождения

кадров: для новых сотрудников проводится адаптация на рабочем месте по программе

наставничества, каждому предоставляется жилье, работает система стимулирующих выплат,

регулярно проходят наборы на программы по обучению, переобучению и повышению

квалификации. После прохождения стажировки, новые работники могут написать заявление на

авансирование надбавки за вахтовый метод работы.

«Благодаря стратегическим и системным решениям руководства компании удалось

создать очень практичные и нужные для людей, желающих работать, стабильные условия и очень

комфортный климат. Буквально за несколько месяцев увеличили долю местных кадров более чем

в 20 раз. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что мы переломили критическую массу и

вышли на запланированные мощности, благодаря переходу на эффективную и психологически

комфортную вахтовую методику работы на основе swat-анализа», — комментирует Петр Чехордун,

руководитель проектного офиса «Проконсолидация-Якутия».



О прибывших в январе сотрудниках рассказал Сергей Петренко, начальник участка

аэрологической безопасности шахты «Инаглинская»: «Радует, что новые сотрудники настроены на

долгосрочные отношения с компанией, многие заинтересованы в переезде в город Нерюнгри.

Компетенции соответствуют нашим требованиям, это бесспорный плюс. Еще отмечу, что ребята

внимательно отнеслись к обучению по технике безопасности, не стеснялись задавать

дополнительные вопросы. Поскольку работа в шахте – это командное дело и важно следить друг

за другом, проверять технику безопасности».



Своими впечатлениями поделился и Айхал Анисимов, который работает в компании с мая

2021 года: «Я приехал из Верхневилюйского района. Благодаря проекту получил образование

горнорабочего подземного и устроился в «Колмаре». Работа интересная, коллектив дружный.

Думаю, что могу остаться жить и работать в Нерюнгри».

Для пополнения штата шахты «Восточной Денисовской» в январе этого планируется

оформление еще 34 новых сотрудников по проекту «НаВахту14». Первый поток из 19 человек уже

успешно прошел стажировку и трудоустроены в компании «Колмар» с 18 января, вторая группа из

15 рабочих пройдет оформление на предприятия компании 25 января.