На шахтах «Колмар» трудятся 1600 якутян
Компания «Колмар» продолжает интенсивную реализацию проекта «Местные кадры в
промышленность». По итогам 2021 года более 1600 сотрудников со всей Якутии устроены на
предприятия горно-обогатительных комплексов «Инаглинский» и «Денисовский». Среди местных
кадров до 35 лет почти 1000 человек, 485 из которых приехали из отдаленных улусов республики.
«В прошлом году мы подбирали кадры для работы на шахте «Инаглинская». С нового года
трудоустраиваем сотрудников на шахту «Восточная Денисовская». Для наших «новобранцев» мы
провели презентацию компании и обучение по программе «Охрана труда, техника безопасности,
особенности технологических процессов и выполнение работ по профессии «Горнорабочий
подземный». По итогу новый поток местных кадров мы экзаменовали. Отмечу, что последний
набор горняков сдал экзамен со 100% результатом», — рассказывает Юлия Земан, начальник
управления по подбору и развитию персонала ООО «Колмар».
В свою очередь в компании «Колмар» успешно выстроен механизм сопровождения
кадров: для новых сотрудников проводится адаптация на рабочем месте по программе
наставничества, каждому предоставляется жилье, работает система стимулирующих выплат,
регулярно проходят наборы на программы по обучению, переобучению и повышению
квалификации. После прохождения стажировки, новые работники могут написать заявление на
авансирование надбавки за вахтовый метод работы.
«Благодаря стратегическим и системным решениям руководства компании удалось
создать очень практичные и нужные для людей, желающих работать, стабильные условия и очень
комфортный климат. Буквально за несколько месяцев увеличили долю местных кадров более чем
в 20 раз. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что мы переломили критическую массу и
вышли на запланированные мощности, благодаря переходу на эффективную и психологически
комфортную вахтовую методику работы на основе swat-анализа», — комментирует Петр Чехордун,
руководитель проектного офиса «Проконсолидация-Якутия».
О прибывших в январе сотрудниках рассказал Сергей Петренко, начальник участка
аэрологической безопасности шахты «Инаглинская»: «Радует, что новые сотрудники настроены на
долгосрочные отношения с компанией, многие заинтересованы в переезде в город Нерюнгри.
Компетенции соответствуют нашим требованиям, это бесспорный плюс. Еще отмечу, что ребята
внимательно отнеслись к обучению по технике безопасности, не стеснялись задавать
дополнительные вопросы. Поскольку работа в шахте – это командное дело и важно следить друг
за другом, проверять технику безопасности».
Своими впечатлениями поделился и Айхал Анисимов, который работает в компании с мая
2021 года: «Я приехал из Верхневилюйского района. Благодаря проекту получил образование
горнорабочего подземного и устроился в «Колмаре». Работа интересная, коллектив дружный.
Думаю, что могу остаться жить и работать в Нерюнгри».
Для пополнения штата шахты «Восточной Денисовской» в январе этого планируется
оформление еще 34 новых сотрудников по проекту «НаВахту14». Первый поток из 19 человек уже
успешно прошел стажировку и трудоустроены в компании «Колмар» с 18 января, вторая группа из
15 рабочих пройдет оформление на предприятия компании 25 января.
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