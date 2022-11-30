На Северном форуме обсудили практики по привлечению кадров в Арктику

Одной из тем IV Северного форума по устойчивому развитию стала подготовка кадров для Арктического региона. Эксперты в Северо-Восточном федеральном университете изучили вопрос, как привлечь молодежь и трудоустроить местные кадры в промышленность, педагогику и другие сферы на северных территориях.

Модератором секции выступила председатель комитета по науке, образованию, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Феодосия Габышева. Народный депутат отметила, что в Якутии успешно действует ряд проектов, призванных закрепить молодых специалистов в Арктическом регионе. Большое внимание, подчеркнула Феодосия Габышева, уделяется промышленности в Арктике и подготовке кадров для этой сферы из числа местных жителей.

«У нас действует программа по обеспечению жильем педагогических работников сельских школ арктических и северных районов – ежегодно в ней участвуют 30 молодых специалистов. Также работают программы «Учитель Арктики», «Дети Арктики», «Кочевая школа» и другие. По этим направлениям у нас хороший опыт. И, конечно, большую роль в этом деле играют наши университеты», – поделилась Феодосия Габышева.

Директор Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Софья Урну рассказала о подготовке педагогических кадров в подразделении. В институте преподаются языки всех народов, проживающих в Арктике, сформированы тесные связи с расположенными в арктических регионах колледжами. Дипломные работы выпускников института часто посвящены этнопедагогике, культуре родных народов, фольклору этносов, отмечает Софья Урну.

«Большое внимание уделяется и кочевому образованию: успешно выпустились первые 10 учителей, подготовленные по заказу Ямало-Ненецкого автономного округа и уже отправившиеся работать. Сейчас институт уже набрал новый поток по этой программе – также из 10 человек. Подобную программу можно адаптировать и для Якутии. Представители коренных малочисленных народов Севера прекрасно знают, какие в Арктике условия, они готовы там работать», – говорит Софья Урну.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/

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