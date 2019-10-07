07.10.2019
19:13
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Происшествия

На севере Якутии застряло судно из Магаданской области

Баржа индивидуального предпринимателя с 80 тоннами овощей для населения Среднеколымского района села на мель на реке Колыма, сообщает ЯСИА. Судно не смогло выбраться, груз замёрз, и его возвратили в посёлок Магаданской области, откуда он был отправлен.

Частное судно индивидуального предпринимателя осталось на мели на реке Колыма в Среднеколымском районе. Груз с овощами должен был быть отправлен в Среднеколымск.

«Это частная баржа. Она села на мель недалеко от посёлка Сеймчан Среднеколымского района. Владелец – индивидуальный предприниматель, который ежегодно возил в район груз, в этом году не смог привезти из-за низкого уровня воды. Баржу не смогли вытащить, она осталась на месте. Отметим, что это был не плановый завоз», – прокомментировал корресподенту ЯСИА глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

Информацию о том, что баржа в Среднеколымском районе села на мель, подтвердили агентству и в местном ЕДДС.

 «Судно стало на мель, 80 тонн продуктов замёрзло, хозяева отправились оттуда на катере. Судя по всему, их утащило в сторону из-за порванного троса, вода упала. За продукцию в ответе сам предприниматель», – сообщили в единой диспетчерской службе.

Источник: http://ysia.ru/80-tonn-ovoshhej-zamyorzlo-na-barzhe-sevshej-na-mel-na-reke-kolyma-v-yakutii/
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