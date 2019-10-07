На севере Якутии застряло судно из Магаданской области

Баржа индивидуального предпринимателя с 80 тоннами овощей для населения Среднеколымского района села на мель на реке Колыма, сообщает ЯСИА. Судно не смогло выбраться, груз замёрз, и его возвратили в посёлок Магаданской области, откуда он был отправлен.

Частное судно индивидуального предпринимателя осталось на мели на реке Колыма в Среднеколымском районе. Груз с овощами должен был быть отправлен в Среднеколымск.

«Это частная баржа. Она села на мель недалеко от посёлка Сеймчан Среднеколымского района. Владелец – индивидуальный предприниматель, который ежегодно возил в район груз, в этом году не смог привезти из-за низкого уровня воды. Баржу не смогли вытащить, она осталась на месте. Отметим, что это был не плановый завоз», – прокомментировал корресподенту ЯСИА глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

Информацию о том, что баржа в Среднеколымском районе села на мель, подтвердили агентству и в местном ЕДДС.