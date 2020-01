На севере Якутии застряла машина участников проекта «Покорители холода»

View this post on Instagram

Пока вы спали мы общались, общались мы с Чысхааном, властелином холода. Так получилось, что этот властелин не до конца заморозил реки и выступила наледь, а так как наша дорога пролегает через «зимник» это дорога по рекам, то хорошо бы, чтобы никто и ничто не выступало. В итоге я увидел как уазик может провалиться по пороги на ровном месте и как камазеры перевозят грузы в этой тьме и борются со стихией в минус 51 и те, кто скажет: «это не холодно» я бы посмотрел на то, как вы рубите лёд, чтобы вытащить машину. В итоге мы вернулись в посёлок Тополиное и ищем варианты доехать до нашего лагеря в Верхоянске. #shotoniphone #apple #russia #iphone11pro #nightmodechallenge