14.01.2020
18:02
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Происшествия
На севере Якутии застряла машина участников проекта «Покорители холода»
В Верхоянском районе Якутии застряла в наледи машина участников проекта «Покорители холода».
Напомним, международная экспедиция «Кубок мира «Покорители холода. Глобальный челлендж» стартовала в январе текущего года.
Участники проекта ищут самые низкие температуры в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, победитель получит титул «Покоритель Холода».
Из-за наледи, которая преградила путь, участникам проекта пришлось вернуться в село Тополиное.
Источник: https://www.instagram.com/p/B7SmOCWIuma/
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