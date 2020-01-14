14.01.2020
18:02
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Происшествия

На севере Якутии застряла машина участников проекта «Покорители холода»

В Верхоянском районе Якутии застряла в наледи машина участников проекта «Покорители холода».

Напомним, международная экспедиция «Кубок мира «Покорители холода. Глобальный челлендж» стартовала в январе текущего года.

Участники проекта ищут самые низкие температуры в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, победитель получит титул «Покоритель Холода».

Из-за наледи, которая преградила путь, участникам проекта пришлось вернуться в село Тополиное.

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Пока вы спали мы общались, общались мы с Чысхааном, властелином холода. Так получилось, что этот властелин не до конца заморозил реки и выступила наледь, а так как наша дорога пролегает через «зимник» это дорога по рекам, то хорошо бы, чтобы никто и ничто не выступало. В итоге я увидел как уазик может провалиться по пороги на ровном месте и как камазеры перевозят грузы в этой тьме и борются со стихией в минус 51 и те, кто скажет: «это не холодно» я бы посмотрел на то, как вы рубите лёд, чтобы вытащить машину. В итоге мы вернулись в посёлок Тополиное и ищем варианты доехать до нашего лагеря в Верхоянске. #shotoniphone #apple #russia #iphone11pro #nightmodechallenge

A post shared by Konstantin Chalabov (@chalabov) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B7SmOCWIuma/
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